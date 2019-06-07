Дирекция Универсиады выплатила огромные премии своим сотрудникам

Дирекция зимней Универсиады-2019 в Красноярске выплатила приличные премии бывшим и нынешним сотрудникам. Все, кто работал над подготовкой и проведением студенческих игр в Красноярске, получили немалое денежное вознаграждение.

Напомним, как ранее сообщали Sibnovosti.ru победители соревнований Универсиады должны получить по 200 тысяч рублей, за серебряные медали участников поощрят выплатой в размере 125 тысяч рублей, за «бронзу» заплатят по 100 тысяч рублей. Премии, полученные сотрудниками дирекции значительно превышают эти цифры, сообщил источник Sibnovosti.ru, три года отработавший в одном из департаментов. Сегодня утром деньги сотрудникам перечислили за «успешную работу» на Универсиаде.

«Я проработал в дирекции Универсиады три года. Приятно, конечно, так неожиданно получить такую сумму. Учитывая, сколько пришло на карту мне, руководители департаментов и замы завтра пойдут покупать квартиры», — сообщил Sibnovosti.ru источник.

Добавим, пресс-служба Универсиады отрицала крупные премии руководству и сотрудникам. Ранее представители игр заявляли, что никакие дополнительные денежные вознаграждения за хорошую работу не предусмотрены. По словам дирекции, те, кто был задействован на Универсиаде, получили выплаты лишь в рамках трудового законодательства.