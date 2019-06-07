11 июня 2019 года сотрудники Центра испанского языка Сибирского федерального университета проведут для всех желающих бесплатный мастер-класс по испанскому языку для начинающих.

Об этом сообщила директор Центра испанского языка СФУ Ольга Гевель. По её словам занятие проведёт старший преподаватель кафедры романских языков и прикладной лингвистики Института филологии и языковой коммуникации Себастьян Ордоньес Чакон.

«Себастьян - преподаватель испанского Университета Кадиса и уже 6 лет работает в СФУ. У него большой опыт проведений занятий по испанскому языку для начинающих, такие мастер-классы он неоднократно проводил на днях открытых дверей СФУ, для школьников Красноярска и Красноярского края, - рассказала Ольга Гевель. – На мастер-классе можно оценить свои силы и если захочется продолжения, то в ближайшее время стартуют летние курсы для начинающих из 20 занятий».

Стоимость курса 6 тысяч рублей. Занятия будут проходить в вечернее или утреннее время – по согласованию с группой. По окончании выдаются сертификаты.

Первое бесплатное занятие начнется в 18.00, в корпусе СФУ по адресу пр. Свободный, 82а, аудитория 2-33. При себе иметь любой документ.

Фото: пресс-служба СФУ

По материалам пресс-службы СФУ