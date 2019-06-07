В Саяногорске открылся корпоративный детский лагерь РУСАЛа

На базе саяногорского санатория-профилактория «Металлург» в течение лета будет работать загородный детский лагерь с корпоративной программой «Экспедиция на планету РУСАЛ».

Первый сезон открылся уже 3 июня. За четыре сезона здесь отдохнут 576 детей сотрудников предприятий компании РУСАЛ из Саяногорска, Красноярска, Новокузнецка, Краснотурьинска, Ачинска, Братска, Иркутска, Шелехова, Каменск-Уральского, Североуральска и Богучан.

В этом году на «Планету РУСАЛ» съедутся ребята в возрасте от 7 до 15 лет. Все они на время пребывания в лагере станут студентами «Детского корпоративного университета». В течение четырех сезонов, каждый из которых длится 18 дней, дети будут не просто отдыхать и заниматься творчеством, но и знакомиться с деятельностью компании РУСАЛ и ее ценностями.

– В Саяногорске корпоративный лагерь отрывается уже во второй раз. Путевки для детей работников – бесплатные. Все затраты взяла на себя компания РУСАЛ, – рассказала руководитель проекта Оксана Осинкина. – Наша главная задача – дать детям возможность проявить свои творческие способности и исследовательские наклонности, помочь определиться с выбором будущей профессии, сформировать у них позитивное отношение к компании, где трудятся их родители.

Занятия будут вестись по различным направлениям – «факультетам». Организаторы постарались учесть весь спектр интересов школьников: спорт, вокал, хореография, наука и самый востребованный по итогам прошлых лет медиафакультет, на котором юные «студенты» смогут познакомиться с основами журналистики и блогерства.

Каждый сезон детского корпоративного лагеря будет начинаться с театрализованного открытия, в рамках которого дети получат более полное представление о подготовленных для них образовательных направлениях работы лагеря. Также запланированы экскурсии на Саяногорский алюминиевый завод, интерактивные занятия, связанные с историей и культурой Хакасии, металлургические шоу, общение с представителями молодежного совета РУСАЛа, лектории и круглые столы.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»