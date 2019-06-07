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Красноярский аэропорт начнет развивать связи с Японией и Южной Кореей

Главная Общество
Красноярск
14:01 7 Июня 2019
общество, красноярск, авиа
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске задумались о запуске авиарейсов в Японию и Южную Корею. Об этом в рамках рабочей встречи сообщил глава комитета по промышленной политике, транспорту и связи краевого Заксобрания Владимир Демидов. 

Восточное направление должно быть приоритетным для Красноярска — город имеет выгодное географическое местоположение, считает спикер. В планах у краевых властей привлечь в краевой центр крупные авиакомпании. Одна из них — «Аэрофлот» — создаст хаб к 2023 году. Депутаты также рассчитывают развивать связь с ближним зарубежьем — Узбекистаном, Таджикистаном, Арменией и Грузией. Именно благодаря запуску новых направлений, красноярский аэропорт сможет увеличить пассажиропоток в два раза — до 4,5-5 млн человек в год. 

«Чтобы аэропорт был до конца современным, нужно железнодорожное сообщение, как во всех странах мира. Скажем, в Германии хаб не только авиационный, но и железнодорожный. Эта тема обсуждается с Минтрансом в федеральном правительстве. Мы хотим, чтобы это была не тупиковая ветка, а сквозное сообщение на ачинское направление», — заявил Демидов. 

В планах у краевых властей развивать не только федеральные направления, но и региональную авиацию, в том числе с северными аэропортами. 

Фото: Корецкий В.

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