Красноярский аэропорт начнет развивать связи с Японией и Южной Кореей

В Красноярске задумались о запуске авиарейсов в Японию и Южную Корею. Об этом в рамках рабочей встречи сообщил глава комитета по промышленной политике, транспорту и связи краевого Заксобрания Владимир Демидов.

Восточное направление должно быть приоритетным для Красноярска — город имеет выгодное географическое местоположение, считает спикер. В планах у краевых властей привлечь в краевой центр крупные авиакомпании. Одна из них — «Аэрофлот» — создаст хаб к 2023 году. Депутаты также рассчитывают развивать связь с ближним зарубежьем — Узбекистаном, Таджикистаном, Арменией и Грузией. Именно благодаря запуску новых направлений, красноярский аэропорт сможет увеличить пассажиропоток в два раза — до 4,5-5 млн человек в год.

«Чтобы аэропорт был до конца современным, нужно железнодорожное сообщение, как во всех странах мира. Скажем, в Германии хаб не только авиационный, но и железнодорожный. Эта тема обсуждается с Минтрансом в федеральном правительстве. Мы хотим, чтобы это была не тупиковая ветка, а сквозное сообщение на ачинское направление», — заявил Демидов.

В планах у краевых властей развивать не только федеральные направления, но и региональную авиацию, в том числе с северными аэропортами.

Фото: Корецкий В.