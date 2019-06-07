В Москве будут готовить специалистов по блокчейну

На площадке Петербургского международного экономического форума договорились о создании в Москве Центра компетенций. Соглашение подписали МФТИ, компания «Норникель» и крупная корпорация IBM.

Перед специалистами Центра стоят глобальные задачи: обучение студентов, исследования и создание цифровых экосистем и освоение эффективных практик использования информационных технологий в областях «блокчейн», «интернет вещей», «системы оптимизации».

Совместный проект станет стартом в подготовке специалистов и разработке актуальных решений для горнорудной отрасли, которая активно осваивает «цифру».

«Мы думаем, что создание платформ, на которых токенизируются товары и услуги, в частности нашей компании, способствует расширению возможностей широкого круга инвесторов», — сказал президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Так, МФТИ готовится к запуску магистерских и аспирантских программ. Студентов будут обучать профессиональные преподаватели с опытом исследований и разработок в IT-области. Магистерскую программу по направлению «Блокчейн» откроют уже осенью текущего года. МФТИ готовится к приему студентов.

В первую волну попадут около 20 студентов. Их разделят на модули: «Введение в блокчейн (DLT)», «Криптография», «Теория игр», «Обзор блокчейн-платформы Graphene», «Блокчейн-платформа Ethereum», «Блокчейн-конструктор Hyperledger Fabric» и «Токеномика».

«Ведущие компании мира заинтересованы в развитии блокчейна, а Физтех готовит высококлассных специалистов, воплощающих инновации в жизнь», — прокомментировал ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

Кроме того, столичный вуз сформирует демонстрационную площадку для проведения учебных и научных мероприятий центра по тематике «Норникеля». Там будут создаваться прототипы для горнорудной отрасли на основе решений IBM.

Крупный IT-работодатель, в свою очередь, предоставит новому центру доступ к профильным научно-образовательным материалам и решениям.

«Блокчейн, искусственный интеллект и облачные технологии позволяют строить бизнес будущего уже сегодня. В арсенале IBM — несколько сотен проектов по всему миру, связанных с внедрением блокчейна, в том числе и в России», — сказал Ирис Джеба, генеральный директор IBM в России и странах СНГ.

Компания «Норникель» возьмет на себя финансирование проекта — обеспечит выплату стипендий студентам и аспирантам совместной программы, а также предоставит центру свои производственные площадки для отработки решений и проведения исследовательских работ.

«Стратегия «Норникеля» подразумевает создание условий для развития кадрового потенциала на базе ведущих технических вузов России и приобретение новых компетенций с фокусом на цифровые технологии. Новый Центр будет не только вести подготовку специалистов в цифровой области, но и обеспечит процесс исследования, разработки и применения перспективных технологий в рамках проектов промышленной компании», — сказал Сергей Батехин, старший вице-президент, руководитель блока сбыта, ресурсного обеспечения и инновационного развития «Норникеля».

По материалам компании «Норникель»

Фото: «Норникель»