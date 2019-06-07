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Выделенную полосу в центре Красноярска решили убрать

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Красноярск
12:51 7 Июня 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В мэрии Красноярска рассказали, какие полосы для общественного транспорта решили ликвидировать или перевести на особый режим работы. 

Так, с 22 июня власти уберут «выделенку» на участке от ул. Перенсона до ул. Вейнбаума. С конца месяца полосы для автобусов на ул. Партизана Железняка и пр. Металлургов начнут работать в специальном режиме. 

«С 22 июня в Красноярске на двух участках водители смогут заезжать на полосы, выделенные для движения общественного транспорта, не опасаясь штрафов. Но делать это можно будет только по пятницам, субботам и воскресеньям», — рассказали в мэрии. 

Такое решение специальная комиссия приняла после мониторинга и анализа транспортных потоков. В часы-пик на участках собираются пробки. 

Отметим, что в Красноярске уже есть выделенные полосы, которые работают только с понедельника по четверг. Они расположены на ул. Тотмина и ул. Калинина. Всего же в краевом центре «выделенки» есть на 21 дороге. 

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