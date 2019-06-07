Выделенную полосу в центре Красноярска решили убрать

В мэрии Красноярска рассказали, какие полосы для общественного транспорта решили ликвидировать или перевести на особый режим работы.

Так, с 22 июня власти уберут «выделенку» на участке от ул. Перенсона до ул. Вейнбаума. С конца месяца полосы для автобусов на ул. Партизана Железняка и пр. Металлургов начнут работать в специальном режиме.

«С 22 июня в Красноярске на двух участках водители смогут заезжать на полосы, выделенные для движения общественного транспорта, не опасаясь штрафов. Но делать это можно будет только по пятницам, субботам и воскресеньям», — рассказали в мэрии.

Такое решение специальная комиссия приняла после мониторинга и анализа транспортных потоков. В часы-пик на участках собираются пробки.

Отметим, что в Красноярске уже есть выделенные полосы, которые работают только с понедельника по четверг. Они расположены на ул. Тотмина и ул. Калинина. Всего же в краевом центре «выделенки» есть на 21 дороге.