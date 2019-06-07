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«Норникель» осваивает «цифру»

Главная Общество
Красноярск
11:49 7 Июня 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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«Норникель» и мировой лидер на рынке корпоративных приложений SAP заключили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Компании будут создавать новейшие цифровые продукты для металлургической и горнодобывающей отраслей по всему миру. Меморандум подписали старший вице-президент «Норникеля» Сергей Малышев и генеральный директор SAP CIS Андрей Филатов.

В рамках партнерства планируется создать лабораторию совместных инноваций. Компании будут работать над самыми актуальными для отраслей разработками.Специалисты займутся созданием системы для диспетчеризации и управления горными работами. С помощью IT-продукта промышленные компании смогут проследить весь процесс транспортировки сырья — от момента добычи до прибытия в цех.

«Норникель» уже объявил, на каких объектах планируется запустить инновационную разработку. В первую очередь, ее внедрят на рудниках «Комсомольский», «Таймырский» и «Скалистый» в Заполярном филиале компании. В будущем на цифровой макет работы могут перейти и остальные предприятия.

На втором этапе планируется разработать сценарий, позволяющий с помощью машинного зрения обнаружить засоряющие и нерудные элементы при транспортировке руды на конвейере. Использование предложенной модели снизит вероятность попадания нерудныхматериалов, а также исключит повреждение и остановку дорогостоящего дробильного оборудования.

Отметим, что все совместные цифровые разработки сначала внедрит на своих предприятиях «Норникель». Затем их предложат российским и международным отраслевым компаниям.

По словам старшего вице-президента«Норникеля» Сергея Малышева, сотрудничество гигантов промышленного и цифрового рынков позволит создать актуальные и востребованные продукты.

«Цифровая трансформация» для нас — это, прежде всего, один из инструментов повышения эффективности: повышение производительности труда и снижение издержек. Большинство наших IT-проектов направлено на достижение этих задач, есть уже определенные успехи, они измеряются сотнями миллионов рублей. При этом перед нами не стоит задачи стать IT-компанией. Поэтому было принято решение объединить усилия с SAP, нашим давним партнером и лидером рынка, — сказал Сергей Малышев.

Генеральный директор SAP CIS Андрей Филатов отметил, что промышленные компании сегодня стараются развивать и внедрять инновации.

« В российской металлургической отрасли уже много сильных наработок, которые помогают решать задачи бизнеса. SAP во всем мире активно развивает совместные инновации с клиентами. Мы готовы делиться экспертизой и технологиями, вместе работать над созданием IT-систем для дальнейшего их вывода на зарубежный рынок», — прокомментировал Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS.

Спикер добавил, что применение лучших глобальных практик и инструментов для локальных разработок позволит ускорить цифровую трансформацию и повысить экспортный потенциал российских предприятий.

По материалам компании «Норникель» 

Фото: «Норникель» 

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