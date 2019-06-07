В Красноярском крае прогнозируют бум электромобилей и гибридов

В Красноярском крае в течение пяти лет может вырасти количество электромобилей и гибридов. Доля бестопливных машин составит 10% от общего количества автомобилей. Интерес к электротранспорту возникает и у властей. Стратегия развития Красноярска до 2030 года предполагает рост доли электротранспорта в общем парке общественного транспорта до 25%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Виктора Зубарева.

Данную тенденцию уже подхватили местные предприниматели. В этом году в Железногорске планируется изготовить первую опытную станцию для зарядки электротранспорта.

«В ближайшие месяцы ожидаем производство в Железногорске первой станции, которая будет тестироваться в городских условиях. Это опытно-промышленная установка, вслед за которой должно начаться серийное производство», — цитирует агентство спикера.

Производством электрозарядок занимаются несколько компаний в России и Белоруссии. Железногорские станции предусматривают наличие двух пистолетов для быстрого заряда постоянным током от обычной и евророзетки.

Напомним, сейчас в Красноярске работают три заправки для электромобилей — на ул. Шахтеров, на Предмостной площади и около ЖД вокзала.