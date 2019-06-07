7 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае прогнозируют бум электромобилей и гибридов

Главная Общество
Красноярск
12:20 7 Июня 2019
инновации, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае в течение пяти лет может вырасти количество электромобилей и гибридов. Доля бестопливных машин составит 10% от общего количества автомобилей. Интерес к электротранспорту возникает и у властей. Стратегия развития Красноярска до 2030 года предполагает рост доли электротранспорта в общем парке общественного транспорта до 25%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Виктора Зубарева. 

Данную тенденцию уже подхватили местные предприниматели. В этом году в Железногорске планируется изготовить первую опытную станцию для зарядки электротранспорта.  

«В ближайшие месяцы ожидаем производство в Железногорске первой станции, которая будет тестироваться в городских условиях. Это опытно-промышленная установка, вслед за которой должно начаться серийное производство», — цитирует агентство спикера. 

Производством электрозарядок занимаются несколько компаний в России и Белоруссии. Железногорские станции предусматривают наличие двух пистолетов для быстрого заряда постоянным током от обычной и евророзетки.

Напомним, сейчас в Красноярске работают три заправки для электромобилей — на ул. Шахтеров, на Предмостной площади и около ЖД вокзала.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Москве будут готовить специалистов по блокчейну

В Москве будут готовить специалистов по блокчейну

7 Июня 2019 г.
Финансирование возьмет на себя компания «Норникель»
Новости Красноярска: Выделенную полосу в центре Красноярска решили убрать

Выделенную полосу в центре Красноярска решили убрать

7 Июня 2019 г.
«Выделенки» теперь не будет на участке от ул. Перенсона до ул. Вейнбаума
Новости Красноярска: «Норникель» осваивает «цифру»

«Норникель» осваивает «цифру»

7 Июня 2019 г.
На предприятиях внедрят современные IT- продукты
Новости Красноярска: Велосипедистам запретили ездить по Вантовому мосту

Велосипедистам запретили ездить по Вантовому мосту

7 Июня 2019 г.
Переправа объявлена пешеходной зоной
Новости Красноярска: В выходные Красноярск ждет 25-градусная жара

В выходные Красноярск ждет 25-градусная жара

7 Июня 2019 г.
Сегодня возможен град
Новости Красноярска: Улицы Мичурина и Глинки в Красноярске станут доступны для маломобильных пешеходов

Улицы Мичурина и Глинки в Красноярске станут доступны для маломобильных пешеходов

6 Июня 2019 г.
На магистралях начинается ремонт
Новости компаний
04/06
СФУ стабильно входит в топ-20 российских вузов по версии НРУ
31/05
Более 1500 предпринимателей Красноярского края и Хакасии стали участниками бизнес-форума «Свое дело»
29/05
Студент Аэрокосмического колледжа СибГУ им. М.Ф. Решетнева занял 3 место на национальном чемпионате «Молодые профессионалы»
29/05
Красноярский цементный завод готов к «высокому» строительному сезону-2019
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Сети появился сайт-клон популярной у красноярцев авиакомпании

В Сети появился сайт-клон популярной у красноярцев авиакомпании

3 Июня 2019 г.
Речь о перевозчике NordStar
Новости Красноярска: Лето в Красноярске началось с подорожания бензина

Лето в Красноярске началось с подорожания бензина

3 Июня 2019 г.
Одна из сетей АЗС увеличила цены на топливо
Новости Красноярска: В Красноярске хотят запустить трамваи через Коммунальный и Октябрьский мосты

В Красноярске хотят запустить трамваи через Коммунальный и Октябрьский мосты

4 Июня 2019 г.
Разработана транспортная концепция до 2023 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356