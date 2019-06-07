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Велосипедистам запретили ездить по Вантовому мосту

Главная Общество
Красноярск
11:30 7 Июня 2019
велосипед, пдд, отдых, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Вантовый мост, ведущий на остров Татышев в Красноярске, официально объявлен пешеходной зоной. Ездить по переправе велосипедистам теперь запрещено. Об этом информируют дорожные знаки «Пешеходная зона» и «Движение на велосипеде запрещено».

«Такое решение принято в связи с многочисленными жалобами горожан на опасные ситуации с участием велосипедистов и пешеходов», - пояснили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

На Вантовом мосту нанесена новая разметка для пешеходов, которая дополнена стрелками по направлению движения, а также разделительной полосой.

Напомним, что на прошлой неделе на острове открылось 20 точек велопроката. Час аренды велосипедов и роликов стоит от 200 до 250 рублей. Также работает муниципальный прокат в восточной части острова у Октябрьского моста.

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