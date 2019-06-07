В выходные Красноярск ждет 25-градусная жара

Конец рабочей недели принесет в Красноярск 30-градусную жару. В пятницу, 7 июня, в городе ожидается переменная облачность, вечером небольшой дождь, гроза. Южный ветер будет дуть со скоростью 3-8м/с, при грозе возможны порывы до 14м/с. Температура воздуха днем +28…+30С°.

«В центральных и южных районах Красноярского края днем местами ожидаются грозы, возможен град, при грозах порывы ветра 15-18м/с», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе Среднесибирского УГМС.

В ночь на субботу, 8 июня, температура в Красноярске опустится до +14 С°, в светлое время суток ожидается около +26 С°, дождь.

В воскресенье, 9 июня, термометры покажут +14 С° ночью, в светлое время суток около +25 С°, осадки сохранятся.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, начало следующей недели в Красноярске также будет теплым и дождливым.