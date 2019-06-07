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В выходные Красноярск ждет 25-градусная жара

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Красноярск
10:04 7 Июня 2019
погода, лето, жара, дождь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Конец рабочей недели принесет в Красноярск 30-градусную жару. В пятницу, 7 июня, в городе ожидается переменная облачность, вечером небольшой дождь, гроза. Южный ветер будет дуть со скоростью 3-8м/с, при грозе возможны порывы до 14м/с. Температура воздуха днем +28…+30С°.

«В центральных и южных районах Красноярского края днем местами ожидаются грозы, возможен град, при грозах порывы ветра 15-18м/с», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе Среднесибирского УГМС.

В ночь на субботу, 8 июня, температура в Красноярске опустится до +14 С°, в светлое время суток ожидается около +26 С°, дождь.

В воскресенье, 9 июня, термометры покажут +14 С° ночью, в светлое время суток около +25 С°, осадки сохранятся.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, начало следующей недели в Красноярске также будет теплым и дождливым.

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