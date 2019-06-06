В Красноярске выбрали «Лучших по профессии»

В Красноярске традиционно в преддверии Дня города подвели итоги конкурса «Лучший по профессии». В торжественной обстановке награды специалистам вручил мэр Сергей Еремин. Кроме того, глава отметил и красноярские компании, которые внесли большой вклад в развитие города за минувший год.

Признание заслуг своих жителей - признак современного и здорового города. Красноярск всегда славился сильными, творческими, профессиональными людьми. Их именами названы улицы, парки и скверы, школы и вузы. Традиции отмечать лучших представителей своих профессий уже много лет.

Как рассказал сегодня во время торжественной церемонии мэр Сергей Еремин, эту награду получают те красноярцы, которые неравнодушно, по-настоящему, с душой относятся к своему городу.

«Мы сегодня отмечаем профессионалов высшей пробы, а также общественные организации, которые неравнодушны к судьбе нашего города и к людям, которым нужна поддержка и надежное плечо, - сказал Еремин. - Какую бы профессию в жизни вы не выбрали - стали бы вы мэром, учителем, воспитателем, полицейским, водителем трамвая, строителем - главное любить свое дело, вкладывать в него всю душу, все знания и оно ответит. И вы получите отклик от своей профессии».

По итогам конкурса лучшими по профессии были признаны 11 красноярцев: представители сферы образования, ЖКХ, строительства, культуры, спорта, транспорта, молодежной и социальной политики. Заслуженные награды вручены лучшему полицейскому города.

Некоторые лауреаты посвятили своей профессии более 30 лет. К примеру, водитель трамвая Татьяна Иванова - победитель номинации «Лучший работник в транспортной сфере». Она приехала из Зеленогорска в Красноярск в 18 лет. Прошла курсы водителей трамваев. Сегодня в своей профессии - уже 35 лет.

«Обычная работа, ничего тяжелого. Мне моя профессия очень нравится. Люблю пассажиров, трамвай», - поделилась эмоциями Иванова.

Что касается общественных организаций, то здесь лучшими признаны «Поиск пропавших детей - Красноярске», а также благотворительный фонд социальной помощи, реабилитации граждан «Феникс», который возглавляет Татьяна Станкевич.

«Работу общественных организаций сложно оценить в финансовом выражении и даже в социальном выражении, потому что за каждым действием стоит судьба человека», - резюмировал мэр.

Основным направлением деятельности фонда «Феникс» является решение одной из актуальных для современной социальной политики задач – помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, лежачим больным в возрасте от 18 лет.

«Даже в инвалидной коляске, даже лежа в кровати женщины хотят быть женщинами. Им нужен маникюр, педикюр, прически. Нам часто говорят, мол, мы ходим губы красим. Ну а что делать. Такой категории людей это тоже нужно, они такие же люди, как и мы», - рассказала Станкевич.

В номинации«Благотворителями года» признаны компания «Норникель, которая оказала благотворительную поддержку отрасли «молодежная политика» для проведения масштабных мероприятий по продвижению волонтерства и добровольчества, объединивших тысячи молодых ребят; а также компания «КАНТИЛЕН-КРАСНОЯРСК», которая занимается поддержкой инклюзии - в частности приобрела оборудование для центра «Радуга».