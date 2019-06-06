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Улицы Мичурина и Глинки в Красноярске станут доступны для маломобильных пешеходов

Главная Общество
Красноярск
16:49 6 Июня 2019
благоустройство, ремонт, инвалиды, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске стартовала подготовка к ремонту улиц Мичурина и Глинки. В пресс-службе администрации заверили, что после окончания работ улицы правобережья станут доступны для маломобильных пешеходов. Сейчас передвигаться по кварталу затруднительно мамам с колясками и людям с ограниченными возможностями.

«Проблемных мест оказалось немало. Очень много нареканий к существующим пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта, где непросто пройти пожилому человеку или маме с коляской, не говоря уже о людях с ограниченными возможностями здоровья», - отметили в мэрии.

Во время ремонта будет установлен пандус на спуске в районе ул. Волгоградской, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. На улицах Глинки и Мичурина понизят бортовые камни в районе пешеходных переходов. Кроме того, посадочные площадки на остановках поднимут, чтобы коляски могли заезжать в автобус.

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