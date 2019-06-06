В Красноярском крае выберут лучшего водителя такси

Министерство транспорта Красноярского края проводит профессиональный конкурс среди таксистов. Стать участником регионального этапа могут водители, имеющие действующие разрешения на осуществление пассажирских перевозок на легковом транспорте.

Конкурсантам предстоит пройти четыре тура испытаний. Жюри оценит их знания в области законодательства, устройства легкового автомобиля и его технического обслуживания, а также основ оказания первой помощи при ДТП.

«Во втором туре эксперты проверят знания правил дорожного движения. В рамках третьего и четвертого туров пройдут соревнования по скоростному маневрированию на легковом автомобиле и демонстрация навыков плавного вождения», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Победитель регионального конкурса отправится на всероссийский этап в Сочи, который пройдет в октябре. Заявки на участие принимаются до 7 июня по электронной почте: info@russia-driver.taxi, а также на сайте: www.russia-driver.taxi.