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Успенский монастырь в Удачном украсили подсветкой

Главная Общество
Красноярск
14:07 6 Июня 2019
благоустройство, монастырь, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске архитектурный ансамбль Успенского мужского монастыря украсили подсветкой. В пресс-службе красноярской епархии корреспонденту Sibnovosti.ru сообщили, что иллюминация смонтирована за счет меценатов и благотворителей.

«В начале лета была установлена декоративная подсветка стен монастыря, которая будет радовать гостей обители в вечернее и ночное время», - сообщил пресс-службе епархии наместник красноярского Успенского мужского монастыря игумен Иннокентий.

Напомним, что Успенский мужской монастырь в поселке Удачный и прилегающая к нему территория были отреставрированы в период с 2012 по 2015 годы. На эти цели краевой бюджет выделил 158,9 млн рублей.

В 2016 году в монастыре открылся культурно-исторический центр. Там работают клубы декоративно-прикладного творчества, проходят творческие встречи, лекции, кинопоказы, семинары и мастер-классы.

 

фото: monastyr-uspeniya.ortox.ru

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