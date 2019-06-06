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В Красноярске пройдет I Сибирская конференция по корпоративному волонтерству

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Красноярск
12:37 6 Июня 2019
волонтеры, предприятие, проект, конференция
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14 и 15 июня в Красноярске состоится I Сибирская конференция по корпоративному волонтерству. Организатором события выступает компания РУСАЛ при поддержке Национального совета по корпоративному волонтерству.

Конференция направлена на обмен технологиями и практиками реализации программ корпоративного волонтерства, объединение усилий компаний для реализации совместных волонтерских проектов, а также на презентацию вдохновляющих проектов корпоративного волонтерства. Деловая программа мероприятия включает в себя лекции, мастер-классы и воркшопы от ведущих экспертов в области корпоративного волонтерства. Неформальная часть конференции пройдет 15 июня в формате экологического квеста «День Енисея».

Конференция объединит на одной площадке менеджеров, реализующих системные программы корпоративного волонтерства, из РУСАЛа, МТС, KFC, Philip Morris, Deloitte, Дикси и других. Участниками форума также станут корпоративные волонтеры и представители общегородских и студенческих добровольческих движений из Красноярского края, Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областей.

В числе экспертов мероприятия – директор департамента социальных и коммуникационных проектов ОК РУСАЛ Рустам Закиев, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалев, менеджер медиапроектов ИД «Комсомольская правда», Валерия Кибец, руководитель волонтерского движения «Даниловцы» Юрий Белановский и др.

 - Корпоративное волонтерство стало важной частью программ корпоративной социальной ответственности российского бизнеса: многие компании успешно реализуют такие программы, кто-то думает над тем, как их организовать и запустить у себя в организации. Мы переживаем этап становления корпоративного волонтерства в России, и сейчас очень важно найти решения для тех проблем, с которыми мы сталкиваемся, оказать методологическую, ресурсную и иную поддержку всем, кто развивает у себя это направление. Предстоящая конференция предоставит всем ее участникам прекрасную возможность обменяться опытом в этой сфере, - говорит директор департамента социальных и коммуникационных проектов ОК РУСАЛ, председатель Национального совета по корпоративному волонтерству Рустам Закиев.

I Сибирская конференция пройдет 14 июня в культурном пространстве «Каменка» (г. Красноярск, ул. ак. Павлова, 21). Начало мероприятия в 9:00. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.

Экологический квест «День Енисея» стартует 15 июня с 10:00 на набережной Енисея в районе косы «Орлиха».

В Красноярске пройдет I Сибирская конференция по корпоративному волонтерству

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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