Эксперты ответили на самые популярные вопросы владельцев дач

Специалисты Федеральной кадастровой палаты в рамках Всероссийской недели правовой помощи ответили на самые популярные вопросы владельцев дач. В ведомстве отметили, что чаще всего дачников интересует, как прописаться на даче, оформить в собственность и оспорить кадастровую стоимость.

1. Можно ли прописаться в садовом доме и как перевести его в «жилой»?

Дом, подходящий для прописки, должен быть зарегистрирован в реестре недвижимости как жилой дом, иметь почтовый адрес, а также соответствовать градостроительным регламентам и требованиям к жилому помещению. Высота здания не должна превышать 20 м, надземных этажей может быть не более трех, а сам дом не должен разделяться на квартиры.

С 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон № 217-ФЗ, согласно которому всевозможные дачные объединения получили статусы садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, а дачные участки стали садовыми или огородными. На огородных участках запрещается вести капитальное строительство, а на садовых можно располагать садовые или жилые дома. При этом садовый дом считается пригодным лишь для сезонного проживания, а жилой – для постоянного, и только в жилом доме можно прописаться.

Если до вступления закона в силу дом был зарегистрирован в ЕГРН с назначением «жилое», то с начала этого года он признается жилым домом. А если назначение дома было указано как «нежилое» и само строение не является хозяйственной постройкой или гаражом, дом считается садовым.

Для перевода садового дома в жилой потребуется представить техническое заключение кадастрового инженера о пригодности дома для постоянного проживания. На рассмотрение вопроса отводится не более 45 календарных дней. Положительный ответ вместе с заявлением о внесении сведений в ЕГРН надо передать в МФЦ.

2. Как оформить участок в собственность и поставить на кадастровый учет?

В пресс-службе Федеральной кадастровой палаты сообщили, что для постановки земельного участка на кадастровый учет надо подать заявление в МФЦ или через портал Росреестра. К нему необходимо приложить подготовленный кадастровым инженером межевой план. Кадастровый учет земельного участка проводится одновременно с регистрацией прав.

«В связи с прекращением переходного периода в феврале этого года упрощенный порядок регистрации прав на садовые и жилые дома в настоящий момент не действует. Строительство нового жилого или садового дома ведется в уведомительном порядке. Собственнику необходимо представить в орган местного самоуправления уведомление о планируемом строительстве. По завершении строительства представить в местное самоуправление соответствующее уведомление, технический план, подготовленный кадастровым инженером на созданный объект недвижимости, и получить уведомление о соответствии построенного объекта требованиям законодательства», -пояснила замглавы Кадастровой палаты Марина Семенова.

3. Как оспорить кадастровую стоимость?

Возможность для пересмотра возникает в том случае, если по результатам оценки кадастровая стоимость значительно превышает рыночную. Оспорить результаты оценки можно в суде или в специальных комиссиях при Управлениях Росреестра. Комиссия рассматривает обращения бесплатно.

«Для оспаривания кадастровой стоимости необходимо определить рыночную (реальную) стоимость объекта недвижимости. Далее сделать экспертное заключение. Оценка не будет иметь силы, если ее не проведет сертифицированный оценщик, член саморегулируемой организации. Именно он дает экспертное заключение», - сообщила Марина Семенова.

При этом новые сведения о кадастровой стоимости начинают применяться для расчета налога с 1 января календарного года, в котором собственник обратился в комиссию, но не ранее даты внесения в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания.