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Из Красноярска назначены дополнительные поезда на черноморское побережье

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Красноярск
09:10 6 Июня 2019
поезд, юг, курорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярская железная дорога назначает дополнительные поезда из Красноярска на курорты Черного моря. В пресс-службе КрасЖД заверили корреспондента Sibnovosti.ru, что все составы последних лет постройки, оборудованы биотуалетами и кондиционерами.

Дополнительный поезд №157/158 из Красноярска в Анапу отправится 7 июля, 28 июля и 17 августа. В обратном направлении – 11 июля, 31 июля и 21 августа.

Дополнительный поезд №167/168 Красноярск – Имеретинский курорт отправится из краевой столицы 27 июня, 17 июля, а также 6 и 26 августа. В обратном направлении – 1 июля, 21 июля, 10 и 30 августа. В прошлые годы этот поезд следовал только до станции Адлер. Теперь маршрут продлен до станции Имеретинский курорт.

«В летний период на КрасЖД традиционно увеличивается периодичность курсирования поездов южного направления. В настоящее время три раза в неделю отправляется в рейс поезд №129 сообщением Красноярск – Анапа (по понедельникам, четвергам и субботам), четыре раза в неделю поезд №127 Красноярск – Адлер (по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям)», - добавили в пресс-службе Красноярской железной дороги.

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