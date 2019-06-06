Из Красноярска назначены дополнительные поезда на черноморское побережье

Красноярская железная дорога назначает дополнительные поезда из Красноярска на курорты Черного моря. В пресс-службе КрасЖД заверили корреспондента Sibnovosti.ru, что все составы последних лет постройки, оборудованы биотуалетами и кондиционерами.

Дополнительный поезд №157/158 из Красноярска в Анапу отправится 7 июля, 28 июля и 17 августа. В обратном направлении – 11 июля, 31 июля и 21 августа.

Дополнительный поезд №167/168 Красноярск – Имеретинский курорт отправится из краевой столицы 27 июня, 17 июля, а также 6 и 26 августа. В обратном направлении – 1 июля, 21 июля, 10 и 30 августа. В прошлые годы этот поезд следовал только до станции Адлер. Теперь маршрут продлен до станции Имеретинский курорт.