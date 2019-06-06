Дорожная разметка в виде вафельницы появилась еще на одном перекрестке Красноярска

Еще на одном участке городских магистралей появилась новая для Красноярска разметка в виде вафельницы. Желтые квадраты нанесли на перекрестке улиц Вейнбаума и Марковского. Они обозначают участок, на который запрещено выезжать, если впереди образовался затор.

Разметку нанесли, так как на этом перекрестке водители в часы пик не успевают проскочить на зеленый сигнал светофора, в результате создают проблемы для поперечного потока, что усугубляет дорожную обстановку.

Первая «вафельница» в Красноярске появилась в мае у въезда на Коммунальный мост на перекрестке улиц Карла Маркса и Вейнбаума, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Штраф за выезд на новую разметку составит тысячу рублей. Нарушение фиксируют камеры.

фото: Сергей Бобылев / ТАСС