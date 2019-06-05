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СФУ в двадцатке лучших вузов по подготовке IT-специалистов

Главная Общество
Красноярск
19:00 5 Июня 2019
общество, образование
Автор: Sibnovosti.ru
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Впервые в России рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) провело полномасштабное исследование IT-образования и сформировало топ-50 университетов, ведущих подготовку кадров для цифровой экономики. Соответствующий релиз опубликован на сайте агентства 5 июня 2019 года.

Это первый полноценный предметный рейтинг RAEX: в ходе его создания была разработана специальная методология и собран уникальный набор данных, имеющих отношение к информационным технологиям. Методологию рейтинга RAEX разрабатывало в тесной кооперации с представителями академического сообщества. По итогам серии углублённых интервью с экспертами и исследования источников данных были сформированы модель, структура, ключевые рейтинговые факторы и перечень критериев. Для рейтинга лучших вузов России в сфере IТ было выделено три группы показателей, отражающих наиболее важные направления деятельности университетов:

  • «Качество образования»;
  • «Востребованность выпускников работодателями»;
  • «Научно-исследовательская деятельность».

Ряд показателей рейтинга характеризуют общий уровень цифровизации вуза, то есть не ограничиваются напрямую связанными с IT подразделениями, а применимы ко всему вузу в целом. Это относится к научным публикациям в области computer science (не имеет значения, в каком подразделении вуза работает автор публикации), к выручке от работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, к количеству открытых онлайн-курсов на общедоступных платформах, к затратам вуза на IT.

По словам аналитиков агентства, региональное распределение участников рейтинга позволяет сделать вывод о том, что качественная подготовка в сфере IT доступна во многих регионах России — в число пятидесяти сильнейших вузов в сфере «информационные технологии» вошли университеты 27 российских городов, в том числе Красноярска. Так, Сибирский федеральный университет занял по версии RAEX 19 позицию рейтинга.

Отметим, в СФУ подготовкой IT-специпалистов занимаются два подразделения: Институт космических и информационных технологий и Институт математики и фундаментальной информатики.

При оценке студентов в рамках рейтинга авторы ограничились профильными направлениями подготовки, исключив из спектра оценки те направления, где IТ-составляющая имеет место, но не является доминирующей.

«Исключение составляют лишь математические науки, так как на практике выпускники с математическим бэкграундом активно пополняют ряды сотрудников ведущих IТ-компаний и IТ-подразделений организаций», — объяснили авторы.

Актуальность рейтинга обусловлена тем, что сфера IТ является ключевой для развития экономики нового технологического направления, так называемой цифровой экономики.

По материалам СФУ

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