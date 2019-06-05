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В Красноярском крае выбрали образцовые семьи

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Красноярск
17:00 5 Июня 2019
общество, красноярск, семья
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае подвели итоги конкурса «Семья года». Комиссия выбирала победителей из 119 претендентов. Каждая семья сделала презентацию, в которой рассказала о своих традициях, сообщили в региональном министерстве социальной политики. 

В конкурсе было заявлено несколько номинаций. В каждой из них выбрали по два победителя. География образцовых семей широкая — победителями стали «ячейки» из Красноярска, Северо-Енисейского, Назаровского, Ермаковского, Шушенского, Нижнеингашского, Дзержинского, Боготольского и Краснотуранского районов. 

Во всероссийском этапе конкурса Красноярский край представят две семьи. Супруги Барсуковы из Красноярска воспитывают семерых детей. Скоро у них ожидается пополнение. Дети и родители — постоянные участники различных творческих конкурсов, спортивных состязаний, олимпиад. Супруги Оглобины из Шушенского района живут в браке 30 лет. Глава семьи служит в храме. Детей и внуков образцовые родители воспитывают в традициях православия, в семье возрождают народные художественные промыслы. 

Отметим, что история каждой семьи войдет в почетную книгу «Семья года. Красноярский край – 2019».

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