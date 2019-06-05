В Красноярском крае выбрали образцовые семьи

В Красноярском крае подвели итоги конкурса «Семья года». Комиссия выбирала победителей из 119 претендентов. Каждая семья сделала презентацию, в которой рассказала о своих традициях, сообщили в региональном министерстве социальной политики.

В конкурсе было заявлено несколько номинаций. В каждой из них выбрали по два победителя. География образцовых семей широкая — победителями стали «ячейки» из Красноярска, Северо-Енисейского, Назаровского, Ермаковского, Шушенского, Нижнеингашского, Дзержинского, Боготольского и Краснотуранского районов.

Во всероссийском этапе конкурса Красноярский край представят две семьи. Супруги Барсуковы из Красноярска воспитывают семерых детей. Скоро у них ожидается пополнение. Дети и родители — постоянные участники различных творческих конкурсов, спортивных состязаний, олимпиад. Супруги Оглобины из Шушенского района живут в браке 30 лет. Глава семьи служит в храме. Детей и внуков образцовые родители воспитывают в традициях православия, в семье возрождают народные художественные промыслы.

Отметим, что история каждой семьи войдет в почетную книгу «Семья года. Красноярский край – 2019».