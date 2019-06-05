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В Красноярскэнергосбыте завершился краевой донорский марафон «Энергия жизни»

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Красноярск
16:21 5 Июня 2019
донор, акция, предприятие, благотворительность
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Завершился краевой донорский марафон «Энергия жизни», организованный ПАО «Красноярскэнергосбыт». Сто восемь сотрудников красноярских и территориальных отделений энергосбытовой компании поддержали благотворительную акцию и прошли донацию, пополнив региональный банк крови на 48,6 литра. Мероприятие ежегодно проводится совместно с Красноярским краевым центром крови №1 начиная с 2013 года.

В этом году благотворительная акция «Энергия жизни» стартовала в середине мая. Первыми кровь сдали сотрудники центрального офиса, абонентских участков г. Красноярска и пригородных отделений Красноярскэнергосбыта. Затем эстафета была передана специалистам из районов края.

Масштабный марафон охватил практически все отделения и участки Красноярскэнергосбыта, где есть возможность организовать работу донорских бригад. В крупных городах сдача крови проходит непосредственно в офисах Красноярскэнергосбыта, а в малых населенных пунктах - в поликлиниках и мобильных комплексах центра крови.

«Проведение донорского марафона – это вклад ПАО «Красноярскэнергосбыт» в развитие здорового общества. Несмотря на развитие передовых технологий и другие преимущества современной медицины, нехватка крови остается актуальной проблемой, - сказал исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко. – Решиться на сдачу крови может не каждый, но с каждым годом все больше сотрудников компании преодолевают страх и присоединяются к акции. Мне, как руководителю, очень приятно, что среди наших сотрудников так много неравнодушных и отзывчивых людей».

Фото: ПАО «Красноярскэнергосбыт» 
По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

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