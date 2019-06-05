В Красноярске задумались о судьбе каршеринга. Возможность арендовать иномарки у компании «Делимобиль» появилась у горожан осенью прошлого года. С тех пор произошло несколько аварий с участием брендированных машин и «громких» задержаний водителей.

Так, в сентябре прошлого года сотрудники ГИБДД арестовали мужчину, который управлял арендованной иномаркой Hyundai Solaris в состоянии наркотического опьянения. Несколько раз за рулем попадались пьяные автомобилисты.

Депутаты краевого Заксобрания задумались, как сделать сервис более безопасным и для красноярцев, и для самой компании.

«В ГИБДД рассматривают вопрос о создании единой базы злостных нарушителей правил дорожного движения для каршеринговых компаний. Она позволит проверять будущих клиентов — были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД», — рассказали в краевом парламенте.

Депутаты предполагают, что в данном случае срабатывает принцип «чужого не жалко». Некоторые водители не жалеют арендованные автомобили и чаще нарушают правила дорожного движения.

«Но большинство попадают в проблемные ситуации по неопытности и из-за отсутствия практики вождения», — предполагают народные избранники.

На сайте краевого ЗС появился опрос на тему безопасного каршеринга. Красноярцам предлагают высказать свое мнение по поводу данной услуги.

Фото: сайт компании «Делимобиль»