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Красноярские воспитатели изобрели кровать-трансформер

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Красноярск
14:15 5 Июня 2019
общество, красноярск, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Воспитатели красноярского детского сада №167 придумали необычный предмет мебели — кровать-трансформер. Она значительно экономит пространство и легко превращается в стол, рассказали в управлении образования Красноярска. 

Трансформер занимает почти в четыре раза меньше места, чем обычные кровати. Педагоги сделали на заказ 32 предмета. 

«После появления новой мебели пространство для активных игр и занятий с детьми увеличилось на 80%. Трансформер оснащен встроенным контейнером для хранения постельного белья. Разложенная кровать имеет жесткое горизонтальное ложе со спинками и бортиками безопасности», — рассказали в мэрии. 

Собранная кровать трансформируется в обеденный стол или парту для занятий и игр. Воспитатели сшили для необычного изобретения разноцветные чехлы — есть даже накидка-бизиборд с головоломками и математическими задачами. 

Красноярские воспитатели изобрели кровать-трансформер

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