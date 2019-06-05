Красноярские воспитатели изобрели кровать-трансформер

Воспитатели красноярского детского сада №167 придумали необычный предмет мебели — кровать-трансформер. Она значительно экономит пространство и легко превращается в стол, рассказали в управлении образования Красноярска.

Трансформер занимает почти в четыре раза меньше места, чем обычные кровати. Педагоги сделали на заказ 32 предмета.

«После появления новой мебели пространство для активных игр и занятий с детьми увеличилось на 80%. Трансформер оснащен встроенным контейнером для хранения постельного белья. Разложенная кровать имеет жесткое горизонтальное ложе со спинками и бортиками безопасности», — рассказали в мэрии.

Собранная кровать трансформируется в обеденный стол или парту для занятий и игр. Воспитатели сшили для необычного изобретения разноцветные чехлы — есть даже накидка-бизиборд с головоломками и математическими задачами.