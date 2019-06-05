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Эксперты ЦСМ проверили качество шкафов и матрасов от красноярских фабрик

Главная Общество
Красноярск
13:08 5 Июня 2019
общество, красноярск, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
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Эксперты Центра стандартизации и метрологии устроили проверку для шкафов и матрасов, изготовленных на красноярских фабриках. Результаты мониторинга опубликованы на официальном сайте ЦСМ. 

Эксперты купили в торговых сетях Красноярска восемь образцов мебели от 2,7 до 10,9 тысячи рублей: шкафы, стулья и матрасы. Семь предметов сделали в Красноярском крае, один — в Хакасии. 

Исследователи оценивали комплектность и возможность сборки мебели без дополнительной подгонки, качество материалов, а также маркировку. На втором этапе образцы испытали на прочность — на них давили специальными прессами. 

​Так, стеллаж от ООО «Александра» оказался неустойчивым, в процессе испытаний деформировались отверстия под крепления. Шкафы от фабрики «Ваша мебель» и ООО «КМК» успешно выдержали «напор» экспертов. 

«По качеству производственного исполнения нарекания получили все три образца (зазоры между боковыми и задней стенками шкафа, отсутствие декоративных заглушек, закрывающих технологические отверстия внутри шкафа, отслоение кромочного пластика и др.). Маркировка у всех трех изделий не является полной для потребителей», — рассказали эксперты. 

В «битве стульев» проиграла мебель Ронда из массива березы, ореха и рогожки. Специалисты нашли трещину на спинке, а сам стул не прошел испытание на прочность. Предмет мебели от ООО «Мебельная фабрика 12 стульев» имеет только один недостаток — отсутствие маркировки. 

Максимальное количество баллов от лаборантов не получил не один матрас. Нарушения по маркировке обнаружили у модели «Verona» (торговая марка «SLEEPKAI», ООО «Слепкай»), а также у модели «Positive» (торговая марка «Sonata», ООО ТД «Соната»).

«По качеству изготовления есть претензии только к одному образцу – матрац модели «Comfort Optima» (торговая марка «SWISHOME», ООО «Центрпласт»): концы нитей в строчках не обрезаны, прорубка облицовочного материала иглой», — подытожили специалисты. 

В ЦСМ посоветовали при покупке мебели вскрыть упаковку и осмотреть все детали на наличие повреждений. Кроме того, необходимо проверить маркировку и инструкции по эксплуатации и сборке. 

Фото: ЦСМ

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