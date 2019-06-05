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Автобусы в микрорайон Ясный запустят в следующем году

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Красноярск
11:56 5 Июня 2019
автобусы, район, строительство, жилье
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В мэрии утвердили документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в городе Красноярске, рассчитанный на 2019–2023 годы.

В частности в следующем 2020 году планируется пустить автобусы в новом микрорайоне Солонцы-2, где в данный момент ведется строительство жилого комплекса «Ясный».

Для того, чтобы первые автобусы пошли по новому маршруту, городские власти планируют строительство шестиполосной магистрали над Северным шоссе, которая свяжет «Ясный» с улицей Авиаторов напрямую.

Транспортное снабжение обеспечит новый микрорайон связью с образовательными учреждениями, больницами, торговыми центрами и иной городской инфраструктурой. По предварительной информации, общественный транспорт в Солонцы-2 будет ходить с автовокзала по улице Авиаторов.

По материалам Красноярского краевого фонда жилищного строительства

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