Пятьсот тысяч сосен высажены в Красноярском крае по проекту РУСАЛа «Под зелёным крылом»

120 гектаров соснового леса появилось в Дзержинском районе Красноярского края благодаря масштабному проекту РУСАЛа по восстановлению лесов. Его компания реализует в рамках климатической стратегии в области поглощения парниковых газов.

На Красноярском экономическом форуме РУСАЛ, Федеральное агентство лесного хозяйства и правительство Красноярского края подписали соглашение о реализации добровольных проектов в области поглощения парниковых газов. Этот документ предусматривает, в частности, посадку в регионе не менее 500 тысяч деревьев.

Земли лесного фонда в Дзержинском районе были выбраны для работ по лесовосстановлению не случайно. В 2017 году здесь произошёл крупный пожар, уничтоживший большие площади лесов. В этом году благодаря проекту РУСАЛа площади лесовосстановления в районе будут увеличены с 70 до 190 га. В целом вклад РУСАЛа в лесовосстановительную деятельность в Красноярском крае -- это приблизительно четверть от всего объема того, что делается в регионе.

Сейчас посадки по проекту «Под зелёным крылом» в регионе полностью завершены. Но работы продолжатся. РУСАЛ по соглашению обязался не просто высадить молодые деревья, но и профинансировать агротехнический и лесоводственный уход за ними в течение 5 лет.

– Уже в июне мы проведём первый уход за саженцами – прополку, рыхление, чтобы нежелательные растения не затеняли сосны, а в июле-августе – повторим работы, -- рассказывает директор КГБУ «Дзержинское лесничество» Сергей Хадорич.

Также «Под зелёным крылом» РУСАЛа в Красноярском крае в ближайшие годы будет находиться более 500 тысяч гектаров резервных лесов Нижне-Енисейского лесничества. На этой территории впервые будут вести охрану лесов с помощью авиации, что минимизирует риски пожаров и незаконных вырубок.

– Проблема изменения климата и выбросов парниковых газов является одним из самых актуальных вызовов в современном мире. «Углеродный след» продукции, выпускаемой компанией, – один из самых низких в отрасли, и в перспективе мы намерены компенсировать выбросы парниковых газов, составляющих «углеродный след» первичного алюминия, производимого РУСАЛом, – отмечает генеральный директор компании РУСАЛ Евгений Никитин. – На это направлены как собственные проекты компании по технологической модернизации, так и масштабная инициатива по восстановлению и защите лесов.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»