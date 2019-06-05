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Сотрудники Богучанской ГЭС вошли в кадровый резерв проекта «Енисейская Сибирь»

Главная Общество
Красноярск
09:12 5 Июня 2019
сотрудники, предприятие, гэс, энергетика, электростанция
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Два работника ПАО «Богучанская ГЭС» - менеджер отдела реализации энергоресурсов Андрей Беккер и ведущий инженер группы реализации и сопровождения проектов Михаил Тушминцев – приняли участие в финале конкурса «Лидеры Енисейской Сибири». Конкурс проводился с 28 марта по 30 мая 2019 года, заявки на участие подали более 2,5 тысяч специалистов из Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва в возрасте от 21 до 50 лет. В финал вышли 500 участников, которые будут включены в кадровый резерв комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь»*. 

Организаторы конкурса «Лидеры Енисейской Сибири» ставили задачу сформировать кадровый резерв и отобрать перспективных специалистов, которые могли бы найти свое место в проектах Енисейской Сибири. Участники конкурса смогли не только получить оценку своих профессиональных компетенций, но и претендовать на трудоустройство в одном из перспективных инвестиционных проектов. Конкурс состоял из нескольких этапов, в ходе которых участники прошли заочный отбор в виде тестирования и представили видео-резюме. В очных этапах участники конкурса выполняли индивидуальные и групповые задания, продемонстрировали навыки в решении производственных кейсов. Помимо опыта участия в крупном творческом конкурсе, финалисты получили индивидуальную карту компетенций и рекомендации по индивидуальной образовательной программе.

«Участие в конкурсе стало для всех финалистов интересным и полезным жизненным опытом. Организаторы предложили специалистам из разных отраслей, жителям разных территорий обсудить общую задачу – у нашей команды, например, это было развитие промышленного кластера. Я бы порекомендовал коллегам на Богучанской ГЭС принять участие в следующих конкурсах «Енисейской Сибири» хотя бы для того, чтобы проверить уровень собственных знаний. Наши сотрудники не раз доказывали, что являются лучшими в своих специальностях среди энергетиков, здесь же происходит выход на более высокий и более общий уровень», - рассказал Михаил Тушминцев.

Участие сотрудников станции в межрегиональном конкурсе и достигнутый ими результат подтвердили, что работники ПАО «Богучанская ГЭС» обладают хорошими знаниями, высоким профессиональным мастерством, способны включаться в командную работу и налаживать взаимодействие даже во временном коллективе. Приобретенный опыт сотрудники станции смогут применить при участии во внутрикорпоративных соревнованиях ПАО «РусГидро».

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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