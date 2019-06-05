5 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске отремонтируют мост через Бугач

Главная Общество
Красноярск
09:54 5 Июня 2019
мост, красноярск, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Красноярске отремонтируют мост через реку Бугач на улице Маерчака. Реконструкцию планируют начать в августе. Дорожники заменят асфальт, а также элементы мостовой конструкции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу департамента городского хозяйства.

«Заменят подферменные тумбы, опорные части, переходные плиты, барьерные ограждения. Бетонные и металлические поверхности пролетных строений, опор и перил очистят от следов выщелачивания и коррозии, проведут антикоррозийную обработку. Также на мосту устроят систему водоотведения с проезжей части. Она будет проходить по откосам насыпи. Перила моста приведут в соответствие современным нормативам», - добавили в мэрии.

Также на мосту заменят тротуары и нанесут дорожную разметку. Реконструкция обойдется в 16 млн рублей. Отметим, что в том году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 30 объектов.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Железногорцы получили три президентских гранта на социальные проекты

Железногорцы получили три президентских гранта на социальные проекты

5 Июня 2019 г.
Общая сумма господдержки – около 5 млн рублей
Новости Красноярска: Сотрудники Богучанской ГЭС вошли в кадровый резерв проекта «Енисейская Сибирь»

Сотрудники Богучанской ГЭС вошли в кадровый резерв проекта «Енисейская Сибирь»

5 Июня 2019 г.
Конкурс проводился с 28 марта по 30 мая 2019 года
Новости Красноярска: В День города шаттлы до острова Татышев сделают бесплатными

В День города шаттлы до острова Татышев сделают бесплатными

5 Июня 2019 г.
Автобусы будут курсировать от ТЦ «Авиатор» и гипермаркета «Окей» на ост. Нефтебаза
Новости Красноярска: Депутат Заксобрания края подарил ребятишкам Уярского района 2000 штук мороженого

Депутат Заксобрания края подарил ребятишкам Уярского района 2000 штук мороженого

4 Июня 2019 г.
Так он поздравил их с 1 июня
Новости Красноярска: В СФУ разработали самый полезный в быту спецкурс

В СФУ разработали самый полезный в быту спецкурс

4 Июня 2019 г.
Программа рассчитана на 10 лекций
Новости Красноярска: Предложившему запретить Minecraft красноярскому депутату вручили руководство к игре

Предложившему запретить Minecraft красноярскому депутату вручили руководство к игре

4 Июня 2019 г.
Книгу подарил коллега Владимира Рейнгардта
Новости компаний
04/06
СФУ стабильно входит в топ-20 российских вузов по версии НРУ
31/05
Более 1500 предпринимателей Красноярского края и Хакасии стали участниками бизнес-форума «Свое дело»
29/05
Студент Аэрокосмического колледжа СибГУ им. М.Ф. Решетнева занял 3 место на национальном чемпионате «Молодые профессионалы»
29/05
Красноярский цементный завод готов к «высокому» строительному сезону-2019
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае ищут инженеров, учителей и поваров для работы в Арктике

В Красноярском крае ищут инженеров, учителей и поваров для работы в Арктике

4 Июня 2019 г.
Требуются почти 3,5 тысячи специалистов
Новости Красноярска: В Красноярске хотят запустить трамваи через Коммунальный и Октябрьский мосты

В Красноярске хотят запустить трамваи через Коммунальный и Октябрьский мосты

4 Июня 2019 г.
Разработана транспортная концепция до 2023 года
Новости Красноярска: Красноярские школьницы запатентовали складной бумажный стакан

Красноярские школьницы запатентовали складной бумажный стакан

31 Мая 2019 г.
Таким образом они предлагают ограничить использование пластика
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356