В Красноярске отремонтируют мост через Бугач

В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Красноярске отремонтируют мост через реку Бугач на улице Маерчака. Реконструкцию планируют начать в августе. Дорожники заменят асфальт, а также элементы мостовой конструкции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу департамента городского хозяйства.

«Заменят подферменные тумбы, опорные части, переходные плиты, барьерные ограждения. Бетонные и металлические поверхности пролетных строений, опор и перил очистят от следов выщелачивания и коррозии, проведут антикоррозийную обработку. Также на мосту устроят систему водоотведения с проезжей части. Она будет проходить по откосам насыпи. Перила моста приведут в соответствие современным нормативам», - добавили в мэрии.

Также на мосту заменят тротуары и нанесут дорожную разметку. Реконструкция обойдется в 16 млн рублей. Отметим, что в том году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 30 объектов.