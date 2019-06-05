Железногорцы получили три президентских гранта на социальные проекты

В Железногорске три некоммерческих организации получили президентские гранты на реализацию социальных проектов. В конкурсе на получение господдержки участвовало более 9 тысяч проектов – железногорские вошли в число лучших. Общая сумма грантов - около 5 млн рублей.

Самый большой из них - 2,8 млн рублей - получит проект «Железногорский спортлэнд – территория спорта и отдыха». Авторы идеи предложили обустроить в поселках Додоново, Тартат и Новый Путь открытые спортплощадки с современными уличными тренажерами.

На поддержку проекта «Будущее за рециклингом» направят 1,6 млн рублей. Авторы намерены открыть школу рециклинга, где детей и их родителей будут учить сортировать мусор, а также проводить экологические акции.

Еще один грант в размере около полумиллиона рублей направят на создание площадки декоративно-прикладного творчества «Я-мастер», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Добавим, что второй конкурс президентских грантов стартует 10 июня. Заявки будут принимать до 31 июля.