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В День города шаттлы до острова Татышев сделают бесплатными

Главная Общество
Красноярск
08:34 5 Июня 2019
красноярск, праздник, автобусы, транспорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В День города, 8 июня, красноярцы смогут добраться до острова Татышев на бесплатных шаттлах. В субботу в парке состоится фестиваль впечатлений «Красноярск – душа и сила Сибири». Для красноярцев готовят более 250 развлекательных локаций. В мэрии фестиваль называют центральным событием Дня города, празднование которого в этом году растянуто на 12 дней.

Бесплатные шаттлы будут курсировать с 10 утра до 10 вечера от ТЦ «Авиатор» и гипермаркета «Окей» на ост. Нефтебаза, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Интервал движения составит 15 минут.

«Остановки шаттлов находятся рядом с перехватывающими парковками, чтобы горожане могли оставить свои автомобили и добраться до острова на общественном транспорте», - пояснили в мэрии.

Добавим, что добраться до острова также можно на автобусах. Через него проходят восемь маршрутов - №№ 7, 23, 27, 58, 60, 61, 85, 94. С парковкой на острове в дни массовых мероприятий обычно бывают проблемы.

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