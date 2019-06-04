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Депутат Заксобрания края подарил ребятишкам Уярского района 2000 штук мороженого

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Красноярск
17:03 4 Июня 2019
подарки, дети, депутаты, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
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Депутат Законодательного собрания Красноярского края Виктор Кардашов угостил мороженым 2000 детей из 6 районов Уярского округа, сообщает официальная страница фракции «Единая Россия» в ЗС в Facebook.

«День защиты детей прошел, а хорошие новости продолжают доноситься эхом. 1 июня депутат ЗС Виктор Кардашов угостил мороженым 2000 детей из 6 районов Уярского округа. Вроде ерунда, каждый может, но сделал только он. Знали бы вы, как были счастливы пацаны и девчонки!», - говорится в сообщении.

Учитывая, что в среднем самый дешевый стаканчик мороженого стоит около 20 рублей (а депутат вряд ли покупал самое дешевое), выходит, что потратил он на такой презент минимум 40 000 рублей.

Напомним, в бытность работы президентом футбольного «Енисея» Виктор Кардашов с прежним директором клуба Владимиром Евтушенко любил угощать болельщиков арбузами, а журналистов шашлыками.

Добавим, что судя по декларации депутата, в прошлом году он заработал почти 6 млн рублей.

 

фото: expressdeparis.narod.ru

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