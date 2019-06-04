4 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В СФУ разработали самый полезный в быту спецкурс

Главная Общество
Красноярск
16:39 4 Июня 2019
вуз, сфу, университет, курс, обучение
версия для печати Ico_print

Специалисты Сибирского федерального университета совместно с Красноярским центром стандартизации, метрологии и сертификации разработали образовательную программу «Идентификация и экспресс-методы обнаружения фальсификации отдельных групп продовольственных товаров».

Полученные в ходе обучения знания позволят самостоятельно выявлять подделки пищевых продуктов, не прибегая к сложным лабораторным исследованиям. Обучение уже прошли ученики одной из красноярских школ и их родители. В скором времени в вузе намерены запустить доступный всем желающим онлайн-курс.

«Цель спецкурса — способствовать формированию потребительской культуры жителей региона, что представляется крайне актуальным в условиях современного рынка, когда на прилавках магазинов появляется всё больше и больше некачественной продукции, а недобросовестные производители стремятся скрыть реальные составы, иногда содержащие опасные для здоровья человека добавки. Рядовому потребителю, чтобы обезопасить себя, необходимо знать, как отличить безопасную и качественную продукцию от фальсификата», — рассказывает заведующая кафедрой экспертизы и товаров Торгово-экономического института СФУ Ирина Кротова.

Программа рассчитана на 10 лекций, в ходе которых слушатели не только изучат показатели безопасности и качества пищевых продуктов, но и освоят простейшие методы выявления их фальсификации. В рамках курса специалисты университета научат, как, используя простейшие подручные средства, имеющиеся на кухне у любой хозяйки, и препараты из домашней аптечки, определять качество и безопасность продуктов. Например, как при помощи йодкрахмальной реакции выявить наличие простейших загустителей в сметане, по степени погружения яйца в стакане с водой — свежесть куриных яиц, а по консистенции томатной пасты при нагревании — наличие натурального сырья в составе продукта.

Отметим, разработка и тестирование полезного в быту спецкурса стали возможны благодаря подписанному соглашению между школой № 1 имени Василия Сурикова, ТЭИ СФУ и Красноярским ЦСМ, в рамках которого школьники и студенты, обучающиеся на направлении «товаровед-эксперт», под руководством университетских преподавателей и специалистов ведущей экспертной организации региона проводили мониторинг качества различных групп потребительских товаров: ученической мебели, школьной формы, безалкогольных газированных напитков и молочной продукции, колбасных изделий. Результаты исследований, проведённых в рамках практических занятий спецкурса, молодые люди представили на специализированной конференции «Торговля и сервис в XXI веке».

«Наш онлайн-спецкурс позволит сделать образование для россиян доступнее, — уверена Ирина Кротова. — В качестве дополнительного обучения, получения новой квалификации, востребованной в работе, или просто для себя лично его может пройти любой желающий».

Фото: пресс-служба СФУ
По материалам пресс-службы СФУ

В статье упоминаются:
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Депутат Заксобрания края подарил ребятишкам Уярского района 2000 штук мороженого

Депутат Заксобрания края подарил ребятишкам Уярского района 2000 штук мороженого

4 Июня 2019 г.
Так он поздравил их с 1 июня
Новости Красноярска: Предложившему запретить Minecraft красноярскому депутату вручили руководство к игре

Предложившему запретить Minecraft красноярскому депутату вручили руководство к игре

4 Июня 2019 г.
Книгу подарил коллега Владимира Рейнгардта
Новости Красноярска: В Красноярске хотят запустить трамваи через Коммунальный и Октябрьский мосты

В Красноярске хотят запустить трамваи через Коммунальный и Октябрьский мосты

4 Июня 2019 г.
Разработана транспортная концепция до 2023 года
Новости Красноярска: Июнь в Красноярске будет жарким

Июнь в Красноярске будет жарким

4 Июня 2019 г.
Наиболее высокие температуры ожидаются во второй половине месяца
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС увеличивает расходы через гидроагрегаты

Богучанская ГЭС увеличивает расходы через гидроагрегаты

4 Июня 2019 г.
Установленный режим будет действовать до 4 июля 2019 года
Новости Красноярска: В Красноярском крае ищут инженеров, учителей и поваров для работы в Арктике

В Красноярском крае ищут инженеров, учителей и поваров для работы в Арктике

4 Июня 2019 г.
Требуются почти 3,5 тысячи специалистов
Новости компаний
04/06
СФУ стабильно входит в топ-20 российских вузов по версии НРУ
31/05
Более 1500 предпринимателей Красноярского края и Хакасии стали участниками бизнес-форума «Свое дело»
29/05
Студент Аэрокосмического колледжа СибГУ им. М.Ф. Решетнева занял 3 место на национальном чемпионате «Молодые профессионалы»
29/05
Красноярский цементный завод готов к «высокому» строительному сезону-2019
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае застрелят почти сотню бурых медведей

В Красноярском крае застрелят почти сотню бурых медведей

30 Мая 2019 г.
Соответствующий приказ опубликован на сайте правительства
Новости Красноярска: В Красноярске ночью сгорел крупный склад

В Красноярске ночью сгорел крупный склад

4 Июня 2019 г.
Данных о пострадавших и погибших нет
Новости Красноярска: Три красноярские школы отдадут науке

Три красноярские школы отдадут науке

31 Мая 2019 г.
В краевом центре появятся опорные учреждения РАН
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356