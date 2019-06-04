СФУ стабильно входит в топ-20 российских вузов по версии НРУ

Международная информационная группа «Интерфакс» опубликовала X ежегодный Национальный рейтинг университетов (НРУ) по итогам 2018/2019 учебного года. Сибирский федеральный университет стабильно демонстрирует устойчивую тенденцию к росту в НРУ и на протяжении 9 лет не выходит из топ-20 лучших российских университетов. В этом году вуз подтвердил свои позиции и занял 15-ю строчку среди всех российских вузов и 3-ю — среди федеральных.

Национальный рейтинг университетов «Интерфакса» публикуется с 2010 года и анализирует деятельность университетов, составляющих элиту российского образования. В этом году рейтинг расширил состав участников: в рамках проекта была проведена оценка деятельности 327 ведущих университетов России.

Деятельность университетов оценивалась по шести параметрам: бренд, образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность, социальная среда, интернационализация, инновации и технологическое предпринимательство. Лучшие позиции СФУ продемонстрировал по показателям «Социализация» и «Бренд», заняв 3-е и 12-е места соответственно.

Добавим, оценка проводилась по результатам обработки данных анкет, заполненных администрациями университетов, доступных публичных данных, размещаемых университетами на своих сайтах, публичных данных информационных ресурсов Министерства высшего образования и науки РФ, а также данных из информационно-аналитической системы СПАРК и системы анализа медиасреды СКАН.

Фото: пресс-служба СФУ

По материалам пресс-службы СФУ