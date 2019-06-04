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Берег детства

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Красноярск
15:41 4 Июня 2019
праздник, красноярск, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Красноярск начал отмечать 391-летие со дня своего основания. В этом году старт торжествам дали дети - 1 июня в свой «профессиональный» праздник. Он прошел в новом формате, предложенном горожанами на Красноярском городском форуме-2018. В итоге левобережная набережная превратилась в самый настоящий Берег детства - красивый, полезный и безопасный.

Самое сложное в этот день на левобережной набережной было определиться - в какую сторону идти. Общественное пространство превратилось в пять фантастических улиц. Развлечений - на любой вкус и возраст. Игры, конкурсы, квизы, квесты и многое другое.

«Если честно, мы не можем определиться, куда идти - у детей глаза разбегаются, они хотят успеть поучаствовать во всем, что можно, - поделился молодой отец Константин Рыбников. - На самом деле очень здорово придумали провести этот праздник здесь. Набережная и так является нашим любимым местом отдыха, а когда она здесь еще и столько интересных развлечений, то все просто потрясающе».

Берег детства

Кстати, организовать масштабный праздник мэрии помогали сами горожане и представители общественных организаций - те самые, которые и инициировали новый формат.

«У нас в городе рождается большой фестиваль детства радости и веселья. Более 2000 ребят выступают на трех концертных площадках — это театр, песни, танцы, и у всех есть свой зритель. Вокруг прекрасная атмосфера, солнце, Енисей. Я вижу на лицах горожан небольшое удивление — ведь это новый формат. Но люди улыбаются, и мне хочется, чтобы такой праздник стал доброй традицией массового семейного торжества в Красноярске», — рассказала руководитель детского театра современного искусства «Этти Детти» Елена Бедрина.

Берег детства

Чтобы обойти все площадки и принять участие хотя бы в половине из них - понадобился целый день. День, наполненный счастливыми улыбками детей, солнцем, блеском волн и абсолютно довольными родителями.

«То количество красноярских семей, которые пришли сегодня на набережную, говорит нам о том, что праздник состоялся! Мы очень рады, что эта задумка воплотилась в жизнь, и у нас получился такой прекрасный, большой и удивительный детский праздник! Именно к этому мы и стремились, именно это и было целью создания «Берега детства — Фэнтези града»», — рассказал руководитель главного управления культуры Сергей Костюков.

Супруга мэра города Екатерина Еремина пришла на праздник с детьми.

«Замечательный праздник и эмоции. Действительно, это день, когда можно почувствовать себя детьми даже взрослым, ещё больше сблизиться с членами семьи и прекрасно провести время. Вокруг море счастливых лиц и очень много интереснейших локаций», — поделилась впечатлениями Екатерина Еремина.

Словом, левобережная набережная стала только началом - многие гости, насытившись здесь, отправлялись пешком на остров Татышев - там семейный фестиваль «Радуга» объединил в себе 60 локаций с развлечениями. Ну а финалом такого масштабного дня стал фейерверк. Наверняка, многие родители разрешили малышам лечь попозже и посмотреть на красивое завершение праздника.

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