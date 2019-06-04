4 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Предложившему запретить Minecraft красноярскому депутату вручили руководство к игре

Главная Общество
Красноярск
14:47 4 Июня 2019
общество, красноярск, депутаты
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На сессии краевого Заксобрания 4 июня депутат Александр Глисков подарил своему коллеге Владимиру Рейнгардту руководство по Minecraft. Именно эту игру в прошлом месяце хотел запретить бывший глава КрасЖД. По мнению народного избранника, она построена на убийствах и крови. 

«Я считаю, что надо разобраться в принципиальном вопросе — какую компьютерную игру хотел запретить Владимир Рейнгардт. Я специально для него приобрел книгу — исчерпывающее руководство по игре Minecraft. Чтобы он посмотрел, что эта игра абсолютно безобидная и даже в некоторых странах используется как образовательная», — сказал на сессии Глисков. 

Депутат предположил, что его коллега просто оговорился, имея в виду игру Warcraft, а не Minecraft.

Напомним, в коне мая депутат ЗС Владимир Рейнгардт выступил против компьютерной игры. Депутат вспомнил о случае, произошедшем в одном из районов края. В библиотеке он встретил подростков, которые не читали книги, а играли в смартфоны — как раз в тот самый Minecraft. 

Фото: Александр Глисков

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске хотят запустить трамваи через Коммунальный и Октябрьский мосты

В Красноярске хотят запустить трамваи через Коммунальный и Октябрьский мосты

4 Июня 2019 г.
Разработана транспортная концепция до 2023 года
Новости Красноярска: Июнь в Красноярске будет жарким

Июнь в Красноярске будет жарким

4 Июня 2019 г.
Наиболее высокие температуры ожидаются во второй половине месяца
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС увеличивает расходы через гидроагрегаты

Богучанская ГЭС увеличивает расходы через гидроагрегаты

4 Июня 2019 г.
Установленный режим будет действовать до 4 июля 2019 года
Новости Красноярска: В Красноярском крае ищут инженеров, учителей и поваров для работы в Арктике

В Красноярском крае ищут инженеров, учителей и поваров для работы в Арктике

4 Июня 2019 г.
Требуются почти 3,5 тысячи специалистов
Новости Красноярска: Юным красноярцам рассказали о правилах обращения с мусором

Юным красноярцам рассказали о правилах обращения с мусором

4 Июня 2019 г.
В городе прошел детский экофестиваль
Новости Красноярска: На набережной в Дивногорске создадут современную зону отдыха

На набережной в Дивногорске создадут современную зону отдыха

4 Июня 2019 г.
Работы планируют завершить к октябрю 2019 года
Новости компаний
31/05
Более 1500 предпринимателей Красноярского края и Хакасии стали участниками бизнес-форума «Свое дело»
29/05
Студент Аэрокосмического колледжа СибГУ им. М.Ф. Решетнева занял 3 место на национальном чемпионате «Молодые профессионалы»
29/05
Красноярский цементный завод готов к «высокому» строительному сезону-2019
28/05
Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке от 0,3 до 0,6%
27/05
Красноярская ТЭЦ-1 победила в профессиональных соревнованиях энергетиков Сибири
24/05
Красноярцы оплатили банковскими картами проезд в муниципальном транспорте на сумму 1 миллион рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Аэропорты Красноярска и Норильска получили имена

Аэропорты Красноярска и Норильска получили имена

1 Июня 2019 г.
Издан указ «О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством»
Новости Красноярска: Десять домов красноярской «Реставрации» начнут достраивать этим летом

Десять домов красноярской «Реставрации» начнут достраивать этим летом

30 Мая 2019 г.
Может потребоваться более 5 млрд рублей
Новости Красноярска: Три красноярские школы отдадут науке

Три красноярские школы отдадут науке

31 Мая 2019 г.
В краевом центре появятся опорные учреждения РАН
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356