Предложившему запретить Minecraft красноярскому депутату вручили руководство к игре

На сессии краевого Заксобрания 4 июня депутат Александр Глисков подарил своему коллеге Владимиру Рейнгардту руководство по Minecraft. Именно эту игру в прошлом месяце хотел запретить бывший глава КрасЖД. По мнению народного избранника, она построена на убийствах и крови.

«Я считаю, что надо разобраться в принципиальном вопросе — какую компьютерную игру хотел запретить Владимир Рейнгардт. Я специально для него приобрел книгу — исчерпывающее руководство по игре Minecraft. Чтобы он посмотрел, что эта игра абсолютно безобидная и даже в некоторых странах используется как образовательная», — сказал на сессии Глисков.

Депутат предположил, что его коллега просто оговорился, имея в виду игру Warcraft, а не Minecraft.

Напомним, в коне мая депутат ЗС Владимир Рейнгардт выступил против компьютерной игры. Депутат вспомнил о случае, произошедшем в одном из районов края. В библиотеке он встретил подростков, которые не читали книги, а играли в смартфоны — как раз в тот самый Minecraft.

Фото: Александр Глисков