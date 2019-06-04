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В Красноярске хотят запустить трамваи через Коммунальный и Октябрьский мосты

Главная Общество
Красноярск
13:41 4 Июня 2019
общество, красноярск, мост, транспорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэрия Красноярска представила концепцию развития транспорта в краевом центре на 2019-2023 годы. Документ подписал вице-мэр Владислав Логинов. 

План развития регулярных перевозок пассажиров разделили на три этапа. Первый выполняют в этом году. Чиновники решили запустить транспорт до спорткомплекса «Радуга» в Октябрьском районе, а также до микрорайона «Тихие зори».

На втором этапе (2020 год) городские власти хотят организовать автобусы до микрорайона «Солонцы-2», а также модернизировать схемы движения почти во всех районах Красноярска. В мэрии также задумались о создании первого магистрального экологического троллейбусного маршрута по левобережной части города. 

«На втором этапе в 2020 году планируется внедрение тарифных планов для автоматизированной электронной системы оплаты проезда», — говорится в документе. 

Третий этап концепции является самым масштабным. Чиновники не отказались от идеи запустить трамваи до центра города. Линии хотят проложить через Коммунальный и Октябрьский мосты. Проект рассчитан до 2023 года. 

В мэрии признали, что транспорт в Красноярске значительно износился и потерял «привлекательность для пассажиров». На обновление автобусов, трамваев и троллейбусов, а также на расширение транспортных узлов в краевом центре потребуются большие средства. Для этого власти будут привлекать все возможные источники: бюджеты разных уровней, инвестиции частных лиц и организаций. 

Фото: «Мосгортранс»

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