В Красноярске хотят запустить трамваи через Коммунальный и Октябрьский мосты

Мэрия Красноярска представила концепцию развития транспорта в краевом центре на 2019-2023 годы. Документ подписал вице-мэр Владислав Логинов.

План развития регулярных перевозок пассажиров разделили на три этапа. Первый выполняют в этом году. Чиновники решили запустить транспорт до спорткомплекса «Радуга» в Октябрьском районе, а также до микрорайона «Тихие зори».

На втором этапе (2020 год) городские власти хотят организовать автобусы до микрорайона «Солонцы-2», а также модернизировать схемы движения почти во всех районах Красноярска. В мэрии также задумались о создании первого магистрального экологического троллейбусного маршрута по левобережной части города.

«На втором этапе в 2020 году планируется внедрение тарифных планов для автоматизированной электронной системы оплаты проезда», — говорится в документе.

Третий этап концепции является самым масштабным. Чиновники не отказались от идеи запустить трамваи до центра города. Линии хотят проложить через Коммунальный и Октябрьский мосты. Проект рассчитан до 2023 года.

В мэрии признали, что транспорт в Красноярске значительно износился и потерял «привлекательность для пассажиров». На обновление автобусов, трамваев и троллейбусов, а также на расширение транспортных узлов в краевом центре потребуются большие средства. Для этого власти будут привлекать все возможные источники: бюджеты разных уровней, инвестиции частных лиц и организаций.

Фото: «Мосгортранс»