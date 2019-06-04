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Июнь в Красноярске будет жарким

Главная Общество
Красноярск
13:12 4 Июня 2019
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Синоптики пересмотрели предварительный прогноз погоды на июнь. Среднемесячные температуры будут на 1-2 градуса выше нормы.

«Большая часть месяца будет теплой и сухой», – заявила начальник отдела прогнозов красноярского Гидрометцентра Наталья Краснова.

Жара в краевой центр придет уже на этой неделе – со среды в городе ожидается +23…+28°C. При этом будет дуть слабый ветер западного направления, в пятницу и воскресенье возможны кратковременные дожди. Наиболее высокие температуры ожидаются во второй половине месяца, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru

Также синоптики добавили, что температура воздуха в мае в Красноярске была на 1 градус выше нормы. 

«17 дней месяца температура была выше нормы и всего 13 дней – ниже нормы. Последняя декада мая была холоднее, чем обычно, оставив ощущения, что май был холодным. На самом же деле – нет», – отметила Наталья Краснова.

Напомним, ранее метеорологи прогнозировали в Красноярске прохладный июнь. 

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