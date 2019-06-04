Июнь в Красноярске будет жарким

Синоптики пересмотрели предварительный прогноз погоды на июнь. Среднемесячные температуры будут на 1-2 градуса выше нормы.

«Большая часть месяца будет теплой и сухой», – заявила начальник отдела прогнозов красноярского Гидрометцентра Наталья Краснова.

Жара в краевой центр придет уже на этой неделе – со среды в городе ожидается +23…+28°C. При этом будет дуть слабый ветер западного направления, в пятницу и воскресенье возможны кратковременные дожди. Наиболее высокие температуры ожидаются во второй половине месяца, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Также синоптики добавили, что температура воздуха в мае в Красноярске была на 1 градус выше нормы.

«17 дней месяца температура была выше нормы и всего 13 дней – ниже нормы. Последняя декада мая была холоднее, чем обычно, оставив ощущения, что май был холодным. На самом же деле – нет», – отметила Наталья Краснова.

Напомним, ранее метеорологи прогнозировали в Красноярске прохладный июнь.