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Богучанская ГЭС увеличивает расходы через гидроагрегаты

Главная Общество
Красноярск
12:09 4 Июня 2019
работа, гэс, электростанция, вода
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В соответствии с решением Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада и Северных ГЭС, с 31 мая 2019 года Енисейское бассейновое водное управление изменило режимы работы Богучанской ГЭС:  расходы через гидроагрегаты увеличены до 2700 кубометров в секунду. Решение принято единогласно, исходя из условий обеспечения судоходных уровней в нижнем течении Ангары по водопостам «Богучаны» и «Татарка», а также подержания уровня Богучанского водохранилища в диапазоне 207,5-208 м.

Установленный режим будет действовать до 4 июля 2019 года и может быть пересмотрен на очередном заседании МРГ, которое состоится 2 июля.

По состоянию на 3 июня уровень водохранилища составлял 207,78 м (в 2018 году на ту же дату – 207,61 м); уровень Ангары в нижнем бьефе – 138,19 м. Суммарная приточность к створу ГЭС составляет около 2350 кубометров в секунду, расходы через гидроагрегаты – 2710 кубометров. Использование водосбросов и существенное изменение расходов не планируются.

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС России, Минсельхоза России, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «СО ЕЭС», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.

По данным Енисейского речного пароходства, в навигацию 2019 года планируют перевезти около 3,5 млн тонн грузов, в доставке грузов будут задействованы около 430 единиц судов пароходства различного назначения.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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