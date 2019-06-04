Богучанская ГЭС увеличивает расходы через гидроагрегаты

В соответствии с решением Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада и Северных ГЭС, с 31 мая 2019 года Енисейское бассейновое водное управление изменило режимы работы Богучанской ГЭС: расходы через гидроагрегаты увеличены до 2700 кубометров в секунду. Решение принято единогласно, исходя из условий обеспечения судоходных уровней в нижнем течении Ангары по водопостам «Богучаны» и «Татарка», а также подержания уровня Богучанского водохранилища в диапазоне 207,5-208 м.

Установленный режим будет действовать до 4 июля 2019 года и может быть пересмотрен на очередном заседании МРГ, которое состоится 2 июля.

По состоянию на 3 июня уровень водохранилища составлял 207,78 м (в 2018 году на ту же дату – 207,61 м); уровень Ангары в нижнем бьефе – 138,19 м. Суммарная приточность к створу ГЭС составляет около 2350 кубометров в секунду, расходы через гидроагрегаты – 2710 кубометров. Использование водосбросов и существенное изменение расходов не планируются.

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС России, Минсельхоза России, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «СО ЕЭС», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.

По данным Енисейского речного пароходства, в навигацию 2019 года планируют перевезти около 3,5 млн тонн грузов, в доставке грузов будут задействованы около 430 единиц судов пароходства различного назначения.