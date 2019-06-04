В Красноярском крае ищут инженеров, учителей и поваров для работы в Арктике

Для работы в Арктике требуются почти 3,5 тысячи сотрудников, рассказали в краевой службе занятости. Специалисты опубликовали топ-10 самых востребованных на севере профессий.

Так, большие шансы устроиться на работу в Арктике имеют слесари, сборщики, водители, сварщики, монтажники, машинисты, инженеры, повара, врачи, учителя и педагоги, а также инспекторы, бухгалтера, администраторы и другие специалисты. Работодатели предусмотрели для будущих сотрудников разные условия труда, возможен переезд в другой город или работа вахтовым методом.

«В этом году при содействии службы занятости свыше 2,7 тысячи соискателей трудоустроены в территориях, входящих в состав арктической зоны», — рассказали в краевой администрации.

Узнать об актуальных вакансиях можно на портале агентства труда и занятости населения в Красноярском крае.