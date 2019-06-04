Юным красноярцам рассказали о правилах обращения с мусором

В день защиты детей краевой центр Юннатов совместно с левобережным оператором по обращению с ТКО и командой центра дополнительного образования «Спектр» провели детский экологический фестиваль. Красноярским школьникам показали, как правильно собирать и сортировать отходы для того, чтобы дать им «вторую жизнь», и что можно сделать из бутылок и различных пэт-упаковок.

Экологическое «путешествия» школьников стартовало на площадке, где был установлен специальный контейнер для сбора вторичных отходов и современный мусоровоз, предоставленный левобережным оператором. И взрослые, и дети с одинаковым интересом наблюдали, как происходит управление спецтехникой, когда всего лишь путем нажатия нескольких кнопок мусор попадает в установку и прессуется. А на соседней площадке уже совсем другая установка дробила отсортированный пластик, чтобы потом превратить его в сырье для будущих изделий.

«Именно в детском возрасте закладывается правильное отношение к окружающей среде, переработке мусора, его раздельному сбору, — считает исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким. — И, конечно, мероприятия, где можно наглядно посмотреть, какие вещи могут получиться в результате вторичной переработки отходов, очень важны. Кроме того, и дети, и взрослые увидели работу современного мусоровоза — техники, которая у нас ежедневно выезжает на линии. Мы надеемся, что дети будут подавать пример своим родителям во всем, что касается правильного обращения с отходами».

Эко-фестиваль стал своего рода закреплением на практике тех знаний по грамотному обращению с мусором, которые школьники получили на экологических уроках, организованных для них в апреле-мае «Красноярской рециклинговой компанией» при поддержке краевой станции Юннатов. В режиме «здесь и сейчас» дети увидели, как из переработанного пластика получаются хлебницы для школьных столовых, пеналы, брелоки, и с удовольствием приняли участие в их изготовлении.