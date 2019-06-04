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На набережной в Дивногорске создадут современную зону отдыха

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Красноярск
11:29 4 Июня 2019
общество, красноярск, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Архитектор Антон Шаталов представил проект благоустройства набережной Дивногорска. К октябрю нынешнего года участок в районе Административной и Пионерской площадей превратят в современную зону отдыха. Там оборудуют детские площадки, качели, фотозоны, установят сцену и фонтан с музыкальным и световым сопровождением.

На берегу построят павильон, где обустроят кафе с видом на Енисей, информационный центр, комнату матери и ребенка, сувенирную лавку и туалет. Также строители отремонтируют спуски к реке. 

Общая стоимость проекта составит 81,5 млн рублей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что проект благоустройства выполнен на высоком уровне. Он уверен, что набережная после реконструкции станет образцом благоустройства только для Дивногорска, но и для края в целом.

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