На набережной в Дивногорске создадут современную зону отдыха

Архитектор Антон Шаталов представил проект благоустройства набережной Дивногорска. К октябрю нынешнего года участок в районе Административной и Пионерской площадей превратят в современную зону отдыха. Там оборудуют детские площадки, качели, фотозоны, установят сцену и фонтан с музыкальным и световым сопровождением.

На берегу построят павильон, где обустроят кафе с видом на Енисей, информационный центр, комнату матери и ребенка, сувенирную лавку и туалет. Также строители отремонтируют спуски к реке.

Общая стоимость проекта составит 81,5 млн рублей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что проект благоустройства выполнен на высоком уровне. Он уверен, что набережная после реконструкции станет образцом благоустройства только для Дивногорска, но и для края в целом.