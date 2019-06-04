В Татышев-парке заработали 20 точек велопроката

На острове Татышев в Красноярске открыты 20 точек частного велопроката. В мэрии сообщили, что стоимость аренды инвентаря в сравнении с прошлым годом не изменилась. Прокат велосипедов и роликов для взрослых стоит от 200 до 250 рублей в час, для детей – 150 рублей в час.

«Желающим взять в аренду спортивный инвентарь при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность», - предупредили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, с мая в парке работает муниципальный велопрокат. Он расположен в здании у Октябрьского моста. Прокат работает ежедневно с 11 до 22 часов. Общая протяженность асфальтированных велодорожек на острове Татышев – более 15 километров, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.