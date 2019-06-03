В «Школе городских изменений» РУСАЛа открывается новый обучающий курс

В рамках программы «Школа городских изменений» РУСАЛа начинает работу новый онлайн-курс, посвященный городским сообществам и общественным пространствам.

Курс позволяет проектным командам, меняющим облик города через создание общественных пространств, ближе познакомиться с возможностями, вызовами и рисками, которые стоят перед ними. Образовательная программа включает в себя теоретические материалы и реальные кейсы по организации общественных пространств, управлению проектами, проведению городских событий, а также эффективным инструментам вовлечения городских сообществ в жизнь города.

Онлайн-школа «Общественные пространства и городские сообщества» рекомендована для проектных команд, представителей органов местного самоуправления, социальных предпринимателей, а также всех инициативных граждан, которые планируют создание или развитие городских общественных пространств. Традиционно, школа содержит видео-лекции, конспекты, презентации, списки дополнительной литературы и тестовые задания для самопроверки. Курс бессрочный, пройти его можно в любое удобное время на сайте Центра социальных программ РУСАЛа: https://fcsp.ru/edu/obshstvennie_prostranstva/ .

- Курс «Общественные пространства и городские сообщества» стал четвертым в линейке онлайн-школы городских изменений РУСАЛа, и предназначен он, прежде всего, для тех, кто планирует реализовать проекты по созданию городских пространств как локального уровня – во дворе, микрорайоне, - так и на уровне целого города. Самое главное, полученные в рамках курса знания и навыки помогут подготовить слушателям качественный проект общественного пространства, с которым затем можно включиться в муниципальные и федеральные программы развития городов или же принять участие в специализированных грантовых конкурсах, - говорит исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа Ольга Солодилова.

Администрирование и организационное сопровождение онлайн-школы «Общественные пространства и городские сообщества» осуществляют Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа и Центр инноваций в социальной сфере РУСАЛа. Курс разработан с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»