Богучанская ГЭС помогла пробрести мобильный компьютерный класс для Центра дополнительного образования Кодинска

В рамках долгосрочной благотворительной программы Богучанская ГЭС оказала финансовую помощь в размере 400 тысяч рублей на оборудование компьютерного класса Центра дополнительного образования детей города Кодинска. На средства энергетиков будут приобретены ноутбуки и программное обеспечение, необходимые для проведения уроков по техническим специальностям. Принять участие в занятиях «мобильного» компьютерного класса смогут дети не только из Кодинска, но и близлежащих деревней - Тагара, Заледеево, Имба.

«Мы стараемся привлекать в наш Центр детей из деревень, у нас даже организованы субботние курсы для таких учеников. Но не всегда деревенский ребенок может до нас добраться, поэтому мобильный компьютерный класс – это выход из положения Таким образом, мы делаем более доступным техническое образование и помогаем в раннем профессиональном становлении. И, конечно, это все благодаря Богучанской ГЭС, которая уже на протяжении многих лет шефствует над нашим Центром», - говорит директор ЦДОД Лидия Бабашкина.

В новом учебном году в рамках ранней профессионализации ЦДОД планирует обучение порядка 80 детей в неделю с применением мобильного класса. Это будут курсы по инженерному дизайну, черчению и графике, прикладному программированию.

Богучанская ГЭС продолжает реализацию благотворительных инициатив в городе гидростроителей Кодинске (Кежемский район Красноярского края). В 2012-2015 годах ЦДОД получил от одного из инвесторов проекта – ПАО «РусГидро» компьютерный класс, дополнительное оборудование для выездного мультимедийного класса, лицензионные программы для дизайна, графики и видеомонтажа. В 2016 году для ЦДОД были приобретен новый компьютерный класс для преподавания различных технических дисциплин, а также мебель. В 2017 году на средства энергетиков была закуплена компьютерная техника, в том числе 3D-принтер, а также комплект оборудования и программ для изучения современных принципов проектирования и создания роботизированных систем. В 2018 году гидроэнергетики помогли оборудовать класс робототехники. Эта помощь уже дала положительные результаты. Воспитанники Центра успешно участвуют в различных профильных конкурсах. Так, в январе 2018 года школьники заняли 1 место в отборочном чемпионате «Профессионалы будущего» в Красноярске и получили единственную в крае путевку на всероссийский чемпионат, а в марте 2018 года стали призерами IV национального чемпионата «Профессионалы будущего» в номинации «Интернет вещей». В 2019 году учащиеся ЦДОД заняли призовые места в соревнованиях «Юниор Профи» в рамках комплексного регионального фестиваля «PROFEST-регион»

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»

По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»