Под Ачинском спасли упавшую в яму с водой косулю

В дачном массиве под Ачинском молодая косуля упала в колодец с водой. Пугливое животное заметили местные жители. Они самостоятельно попытались вытащить оленя из ямы, но у них ничего не вышло. Косуля металась по колодцу и могла серьезно пораниться.

Местные жители решили призвать на помощь людей через социальные сети. Откликнулись самые неравнодушные: общественники, ветеринары и специалисты единой диспетчерской службы.

На косулю накинули сеть — это помогло на время усмирить животное. Из колодца оленя вытащили с помощью строительного крана. Самка была сильно напугана. По словам очевидцев, у нее оказалась сломана челюсть.