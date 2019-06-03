В Красноярске вручены награды победителям регионального этапа федеральной акции «Надежный партнер»

В Красноярском крае подведены итоги регионального этапа федерального конкурса «Надежный партнер». Организатором акции является Красноярскэнергосбыт при поддержке Правительства и Законодательного собрания Красноярского края. Акция направлена на поощрение наиболее добросовестных и ответственных потребителей энергии.

Награды вручали министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев, советник Губернатора Красноярского края Анатолий Матюшенко генеральный директор АО «ЭСК «РусГидро» Владимир Кимерин, исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

«От платежной дисциплины зависит благосостояние всей энергосистемы Красноярского края. Хочется сказать большое спасибо всем участникам за то, что они своевременно рассчитываются за ресурсы, потому что денежные средства - это кровь, которая позволяет работать организму энергосистемы», - сказал на церемонии награждения исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

На торжественную церемонию награждения прибыли лучшие потребители электроэнергии - представители бюджетных, коммерческих и сетевых организаций, малого и среднего бизнеса, сельскохозяйственных и промышленных предприятий из Красноярска и районов края. На первом этапе организационный комитет акции отобрал около 5000 предприятий региона, наиболее добросовестных потребителей электроэнергии. Для выявления 42-х победителей конкурса была изучена история взаимоотношений этих организаций с энергетиками на протяжении нескольких лет.

«Количество участников и победителей свидетельствует о том, что и в бюджетных учреждениях, и бизнесе организован порядок, в том числе финансовый, а это всегда плодотворно сказывается на экономике. Финансовая дисциплина приводит к тому, что все планируемые мероприятия выполняются в срок», - отметил на церемонии министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев.

В федеральной акции «Надежный партнер» участвует более 30 субъектов Российской Федерации. Ее инициатором в 2013 году стала группа компаний РусГидро. Идея была поддержана членами Совета Федерации, Государственной Думы, региональными органами власти и экспертами отрасли.

В июле 2019 года лучшие из лучших энергопотребителей страны отправятся на награждение победителей всероссийского этапа конкурса. Церемония состоится в Совете Федерации Федерального собрания РФ.

Список победителей регионального этапа акции «Надежный партнер» в Красноярском крае:

Промышленные потребители:

ООО «Кунгус», пос. Степановка, Ирбейский район ООО «Сиблесстрой», г.Красноярск Филиал «Молочный комбинат «МИЛКО» АО «ДАНОН РОССИИ», г.Красноярск Ангарская ГРЭ - филиал ОАО «Красноярскгеология», г.Красноярск ООО «КЭСКО», г.Красноярск ИП Гохберг Ольга Анатольевна, г.Красноярск ООО «БытХим», г.Красноярск

Непромышленные потребители:

ИП Глазов Александр Станиславович, г.Ачинск ОАО «Виктория», г.Канск ООО «Райзаготпром», г.Канск ИП Моцаренко Андрей Анатольевич, г.Красноярск Красноярский филиал ПАО «ВымпелКом», г.Красноярск ИП Черкашин Андрей Михайлович, г.Красноярск ИП Шушакова Татьяна Анатольевна, г.Красноярск АО «ЭР-Телеком Холдинг», г.Красноярск ООО «Сумитек Интернейшнл», г.Красноярск ООО «Центр экологических технологий ЭкономЭнерго», г.Красноярск Филиал КРНУ АО «Транснефть-Западная Сибирь» ООО «Нарцисс», г.Красноярск Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Восточно-Сибирский», г.Красноярск ОАО «Красноярскстройстратегия», г.Красноярск Красноярский филиал АО «АТОМСПЕЦТРАНС» ИП Назарько Людмила Николаевна, г.Шарыпово ИП Лотышко Николай Григорьевич, г.Минусинск

Бюджетные потребители

Администрация Рыбинского сельсовета Рыбинского района Красноярского края Краевое государственное казенное учреждение "Манский отдел ветеринарии" КГКУ «Дзержинский детский дом» Администрация Туровского сельсовета Абанского района Красноярского края КГКУ «Государственный архив Красноярского края», г.Красноярск КГБУ социального обслуживания «Краевой центр семьи и детей», г.Красноярск МБОУ Кордовская СОШ № 14, пос. Кордово. Курагинский район КГАУ «Центр спортивной подготовки», г.Красноярск МБДОУ Толстомысенский детский сад «Аленушка» №23, с.Толстый мыс, Новоселовский район МБОУ Гимназия № 91, г.Железногорск Администрация Иджинского сельсовета Шушенского района

Предприятия сельского хозяйства

ООО «Агрохолдинг Камарчагский», пос. Н.Есауловка, Манский район ООО «Родник», с.Вознесенка, Абанский район Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Куземич Павел Георгиевич, д.Кунгул, Абанский район

Предприятия (организации), оказывающие услуги по передаче электрической энергии

ООО «Энергетическая Компания», г.Красноярск ООО «ТЭК», г.Красноярск

Организации и предприятия ЖКК (ТСЖ, ЖСК, управляющие компании)

ТСН «ТСЖ «Собственник», г.Ачинск ООО УК «СФЕРА-М», г.Красноярск