ГУФСИН открывает профильный класс в красноярской школе

ГУФСИН по Красноярскому краю открывает профильный класс в школе №72 им. Толстихина по ул. Курчатова, рассказали в пресс-службе ведомства. Уроки по новой программе начнутся в сентябре.

Ученики профильного класса будут углубленно изучать историю, обществознание и право. Эти предметы понадобятся школьникам при поступлении в образовательных учреждениях ФСИН. Вести уроки для старшеклассников в следующем учебном году будут специалисты службы исполнения наказаний.

Отбор школьников в профильный 10 класс пройдет 27 июня с 10:00.

«Для поступления в профильный класс нужно предоставить следующие документы: паспорт, аттестат за уровень основного общего образования, грамоты, дипломы и другие документы, подтверждающие достижения в спортивной, военно-патриотической и научно-исследовательской деятельности», — пояснили в ведомстве.

Поступить в класс смогут не все — для успешного зачисления у претендентов должны быть положительные оценки по учебным предметам «Русский язык», «История», «Обществознание».

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что три красноярские школы отдадут науке — они станут опорными учреждениями РАН. Научный центр возьмет шефство над гимназией №13 «Академ», лицеем №7 и школой №10.