3 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

ГУФСИН открывает профильный класс в красноярской школе

Главная Общество
Красноярск
14:31 3 Июня 2019
общество, красноярск, школа
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

ГУФСИН по Красноярскому краю открывает профильный класс в школе №72 им. Толстихина по ул. Курчатова, рассказали в пресс-службе ведомства. Уроки по новой программе начнутся в сентябре. 

Ученики профильного класса будут углубленно изучать историю, обществознание и право. Эти предметы понадобятся школьникам при поступлении в образовательных учреждениях ФСИН. Вести уроки для старшеклассников в следующем учебном году будут специалисты службы исполнения наказаний. 

Отбор школьников в профильный 10 класс пройдет 27 июня с 10:00. 

«Для поступления в профильный класс нужно предоставить следующие документы: паспорт, аттестат за уровень основного общего образования, грамоты, дипломы и другие документы, подтверждающие достижения в спортивной, военно-патриотической и научно-исследовательской деятельности», — пояснили в ведомстве. 

Поступить в класс смогут не все — для успешного зачисления у претендентов должны быть положительные оценки по учебным предметам «Русский язык», «История», «Обществознание». 

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что три красноярские школы отдадут науке — они станут опорными учреждениями РАН. Научный центр возьмет шефство над гимназией №13 «Академ», лицеем №7 и школой №10. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В «Школе городских изменений» РУСАЛа открывается новый обучающий курс

В «Школе городских изменений» РУСАЛа открывается новый обучающий курс

3 Июня 2019 г.
Курс бессрочный, пройти его можно в любое удобное время
Новости Красноярска: Под Ачинском спасли упавшую в яму с водой косулю

Под Ачинском спасли упавшую в яму с водой косулю

3 Июня 2019 г.
Из колодца животное вытащили краном
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС помогла пробрести мобильный компьютерный класс для Центра дополнительного образования Кодинска

Богучанская ГЭС помогла пробрести мобильный компьютерный класс для Центра дополнительного образования Кодинска

3 Июня 2019 г.
На средства энергетиков будут приобретены ноутбуки и программное обеспечение
Новости Красноярска: В Красноярске вручены награды победителям регионального этапа федеральной акции «Надежный партнер»

В Красноярске вручены награды победителям регионального этапа федеральной акции «Надежный партнер»

3 Июня 2019 г.
Организатором акции является Красноярскэнергосбыт
Новости Красноярска: «Дорожное радио» бесплатно раздает саженцы красноярцам

«Дорожное радио» бесплатно раздает саженцы красноярцам

3 Июня 2019 г.
Слушайте 100.8 FM и участвуйте в акции
Новости Красноярска: Более пяти тысяч красноярцев пожаловались на укусы клещей с начала сезона

Более пяти тысяч красноярцев пожаловались на укусы клещей с начала сезона

3 Июня 2019 г.
Исследователи обнаружили среди членистоногих возбудителей опасных заболеваний
Новости компаний
31/05
Более 1500 предпринимателей Красноярского края и Хакасии стали участниками бизнес-форума «Свое дело»
29/05
Студент Аэрокосмического колледжа СибГУ им. М.Ф. Решетнева занял 3 место на национальном чемпионате «Молодые профессионалы»
29/05
Красноярский цементный завод готов к «высокому» строительному сезону-2019
28/05
Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке от 0,3 до 0,6%
27/05
Красноярская ТЭЦ-1 победила в профессиональных соревнованиях энергетиков Сибири
24/05
Красноярцы оплатили банковскими картами проезд в муниципальном транспорте на сумму 1 миллион рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцам впервые показали макеты будущего метро

Красноярцам впервые показали макеты будущего метро

31 Мая 2019 г.
Проект презентовали в министерстве транспорта РФ
Новости Красноярска: Ваня Барабан стал талисманом Красноярской краевой филармонии

Ваня Барабан стал талисманом Красноярской краевой филармонии

1 Июня 2019 г.
У музыкального учреждения появился маскот
Новости Красноярска: Красноярские школьницы запатентовали складной бумажный стакан

Красноярские школьницы запатентовали складной бумажный стакан

31 Мая 2019 г.
Таким образом они предлагают ограничить использование пластика
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356