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«Дорожное радио» бесплатно раздает саженцы красноярцам

Главная Общество
Красноярск
11:07 3 Июня 2019
общество, красноярск, акция
Автор: Sibnovosti.ru
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У жителей Красноярска появилась возможность получить в подарок дерево. «Дорожное радио» на 100.8 FM запустило летнюю эко-акцию «Посади дерево». 

Ассортимент саженцев широк — слушателям радиостанции будут раздавать кусты сирени, смородины, рябинник и тую. Деревья можно посадить в любом месте — на даче, в саду или на придомовой территории. 

Акция стартовала 31 мая на левобережной набережной Енисея в районе «Капитанского клуба». Сотрудники «Дорожного радио» в зеленых фартуках встречали слушателей и вручали им саженцы и другие подарки от партнеров. 

«Дорожное радио» бесплатно раздает саженцы красноярцам

Акция «Посади дерево» продолжается. У красноярцев еще есть возможность получить подарок от любимой радиостанции. Главное условие — слушать «Дорожное радио Красноярск». В эфире горожанам расскажут, где в следующий раз будет располагаться «зеленая точка». 

Партнеры акции: компания «Блейхерт», ООО Краевой центр дентальной имплантации, сайт и мобильные приложения совместных покупок, OptWear.ru, Красноярский комбикормовый завод и сайт ккз24.рф. 

«Дорожное радио» бесплатно раздает саженцы красноярцам

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