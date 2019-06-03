«Дорожное радио» бесплатно раздает саженцы красноярцам

У жителей Красноярска появилась возможность получить в подарок дерево. «Дорожное радио» на 100.8 FM запустило летнюю эко-акцию «Посади дерево».

Ассортимент саженцев широк — слушателям радиостанции будут раздавать кусты сирени, смородины, рябинник и тую. Деревья можно посадить в любом месте — на даче, в саду или на придомовой территории.

Акция стартовала 31 мая на левобережной набережной Енисея в районе «Капитанского клуба». Сотрудники «Дорожного радио» в зеленых фартуках встречали слушателей и вручали им саженцы и другие подарки от партнеров.

Акция «Посади дерево» продолжается. У красноярцев еще есть возможность получить подарок от любимой радиостанции. Главное условие — слушать «Дорожное радио Красноярск». В эфире горожанам расскажут, где в следующий раз будет располагаться «зеленая точка».

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