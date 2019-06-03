3 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Более пяти тысяч красноярцев пожаловались на укусы клещей с начала сезона

Главная Общество
Красноярск
10:44 3 Июня 2019
общество, красноярск, клещи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

За прошедшую неделю 646 красноярцев, в том числе 141 ребенок, обратились к врачам с жалобами на укусы клещей. Чаще всего жители цепляли членистоногих в окрестностях Красноярска — в районе заповедника «Столбы», у «Бобрового лога», эйр-парка «Кузнецовское плато», около Плодово-ягодной станции, а также в Академгородке, сообщили специалисты Роспотребнадзора. 

По краю количество укушенных еще больше — почти две тысячи человек, в том числе 428 детей. Люди приезжали в медицинские центры с 22 районов региона. 

«С начала сезона в Красноярском крае зарегистрировано 5589 случаев присасывания клещей, в том числе 1248 случаев среди детей. Наибольшее количество контактов населения с клещами зарегистрированы на территориях: Дивногорска, Лесосибирска, в Ачинском, Енисейском, Курагинском, Мотыгинском, Иланском районах», — рассказали в ведомстве. 

При исследовании клещей специалисты находили возбудителей опасных заболеваний: клещевого вирусного энцефалита (1%), клещевого боррелиоза (24,1%), анаплазмоза (2,2%), эрлихиоза человека –(2,3%). 

Напомним, в Красноярске работают пункты приема клещей для исследований. Они расположены на ул. Сопочная, 38, ул. Ленина, 168, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Дорожное радио» бесплатно раздает саженцы красноярцам

«Дорожное радио» бесплатно раздает саженцы красноярцам

3 Июня 2019 г.
Слушайте 100.8 FM и участвуйте в акции
Новости Красноярска: В выходные в Красноярске перекроют улицы в районе храмов

В выходные в Красноярске перекроют улицы в районе храмов

3 Июня 2019 г.
Это связано с проведением общегородского крестного хода
Новости Красноярска: Краевые власти отказались реализовывать представленный проект метро в Красноярске

Краевые власти отказались реализовывать представленный проект метро в Красноярске

3 Июня 2019 г.
В правительстве считают, что «такая концепция абсолютно не подходит Красноярску»
Новости Красноярска: Жара вернется в Красноярск в середине недели

Жара вернется в Красноярск в середине недели

3 Июня 2019 г.
Максимальной отметки термометры достигнут в пятницу
Новости Красноярска: Аэропорты Красноярска и Норильска получили имена

Аэропорты Красноярска и Норильска получили имена

1 Июня 2019 г.
Издан указ «О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством»
Новости Красноярска: Красноярцам впервые показали макеты будущего метро

Красноярцам впервые показали макеты будущего метро

31 Мая 2019 г.
Проект презентовали в министерстве транспорта РФ
Новости компаний
31/05
Более 1500 предпринимателей Красноярского края и Хакасии стали участниками бизнес-форума «Свое дело»
29/05
Студент Аэрокосмического колледжа СибГУ им. М.Ф. Решетнева занял 3 место на национальном чемпионате «Молодые профессионалы»
29/05
Красноярский цементный завод готов к «высокому» строительному сезону-2019
28/05
Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке от 0,3 до 0,6%
27/05
Красноярская ТЭЦ-1 победила в профессиональных соревнованиях энергетиков Сибири
24/05
Красноярцы оплатили банковскими картами проезд в муниципальном транспорте на сумму 1 миллион рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Три красноярские школы отдадут науке

Три красноярские школы отдадут науке

31 Мая 2019 г.
В краевом центре появятся опорные учреждения РАН
Новости Красноярска: У трассы в Красноярском крае заметили трех медвежат

У трассы в Красноярском крае заметили трех медвежат

29 Мая 2019 г.
Медведица так и не показалась
Новости Красноярска: Красноярские ученые нашли способы защитить саженцы от весенних заморозков

Красноярские ученые нашли способы защитить саженцы от весенних заморозков

29 Мая 2019 г.
Для садовых растений страшны температурные перепады
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356