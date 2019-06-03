Более пяти тысяч красноярцев пожаловались на укусы клещей с начала сезона

За прошедшую неделю 646 красноярцев, в том числе 141 ребенок, обратились к врачам с жалобами на укусы клещей. Чаще всего жители цепляли членистоногих в окрестностях Красноярска — в районе заповедника «Столбы», у «Бобрового лога», эйр-парка «Кузнецовское плато», около Плодово-ягодной станции, а также в Академгородке, сообщили специалисты Роспотребнадзора.

По краю количество укушенных еще больше — почти две тысячи человек, в том числе 428 детей. Люди приезжали в медицинские центры с 22 районов региона.

«С начала сезона в Красноярском крае зарегистрировано 5589 случаев присасывания клещей, в том числе 1248 случаев среди детей. Наибольшее количество контактов населения с клещами зарегистрированы на территориях: Дивногорска, Лесосибирска, в Ачинском, Енисейском, Курагинском, Мотыгинском, Иланском районах», — рассказали в ведомстве.

При исследовании клещей специалисты находили возбудителей опасных заболеваний: клещевого вирусного энцефалита (1%), клещевого боррелиоза (24,1%), анаплазмоза (2,2%), эрлихиоза человека –(2,3%).

Напомним, в Красноярске работают пункты приема клещей для исследований. Они расположены на ул. Сопочная, 38, ул. Ленина, 168, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29.