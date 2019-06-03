В выходные в Красноярске перекроют улицы в районе храмов

Движение в районе городских храмов перекроют ради проведения крестного хода. Шествие начнется в полдень от храма Рождества Христова на ул. Щорса до Никольского храма-памятника жертвам политических репрессий, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Красноярскую епархию.

В пресс-службе мэрии предупредили, что ограничения запланированы на выходные – 8 и 9 июня. В субботу, 8 июня, с 17:00 будет запрещена остановка и стоянка в районе церквей на правобережье. В воскресенье, 9 июня, с 10:00 до 14:00 будут перекрываться участки на улицах Менделеева, Добролюбова, Академика Павлова, Семафорная, пер. Вузовский, а также проезд от пр. им. газ. «Красноярский рабочий» в районе павильона № 118/1 до Свято-Никольского храма на ул. Коммунальная, 26г.

Отметим, что в минувшие выходные общегородской крестный ход прошел по улицам левобережья Красноярска. Верующие проследовали от часовни Параскевы Пятницы на Караульной горе до Стрелки, где планируется строить Богородице-Рождественский кафедральный собор.

фото: пресс-служба красноярской епархии